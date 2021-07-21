https://ria.ru/20210721/potok-1742181663.html

В США оценили сообщения о договоренности по "Северному потоку — 2"

В США оценили сообщения о договоренности по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

В США оценили сообщения о договоренности по "Северному потоку — 2"

Решение администрации президента США Джо Байдена не противодействовать завершению строительства трубопровода "Северный поток 2" подрывает двухпартийность в США, РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:17

2021-07-21T12:17

2021-07-21T12:17

россия

nord stream 2 ag

тед круз (сенатор от штата техас)

северный поток — 2

джим риш

балтийское море

евросоюз

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Решение администрации президента США Джо Байдена не противодействовать завершению строительства трубопровода "Северный поток 2" подрывает двухпартийность в США, такое мнение выразил сенатор-республиканец Джим Риш.Накануне СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России."Ни единый член Конгресса не поддерживает завершение трубопровода. Готовность администрации иначе смотреть на этот вопрос и позволить России и Германии завершить строительство подрывает двухпартийность, необходимую для решения этого важного вопроса безопасности", - говорится в заявлении сенатора, опубликованном на сайте Комитета сената США по международным отношениям.Он отметил, что есть обязательные санкции, которые администрация все еще не наложила на трубопровод и снятие которых она не согласовывала с Конгрессом."Это "соглашение" между США и Германией, которое позволяет завершить строительство трубопровода "Северный поток 2", состоит из обещаний и заверений, но мало что предлагает в плане значимых мер по устранению угроз национальной безопасности, которые представляет "Северный поток 2" для союзников США", - считает республиканец.Он подчеркнул, что переговоры США и Германии не учитывали мнения Украины и Польши по вопросу. Риш уверен, что США и Германия не должны определять энергетическую безопасность других стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210721/kritika-1742123721.html

https://ria.ru/20210720/kompromiss-1742011208.html

https://ria.ru/20210717/stsenariy-1741669698.html

россия

балтийское море

сша

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