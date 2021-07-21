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Пилот Ан-28 рассказал о первых действиях после жесткой посадки в тайге
Пилот Ан-28 рассказал о первых действиях после жесткой посадки в тайге - РИА Новости, 21.07.2021
Пилот Ан-28 рассказал о первых действиях после жесткой посадки в тайге
Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал о первых действиях после жесткой посадки и оперативном прибытии спасателей. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:05
2021-07-21T15:05
жесткая посадка ан-28 в томской области
россия
ан-28
ми-8
томск
томская область
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал о первых действиях после жесткой посадки и оперативном прибытии спасателей.В среду департамент здравоохранения Томской области сообщил о выписке Прыткова из больницы и опубликовал интервью с ним в своем Telegram-канале."После аварийной посадки и эвакуации пассажиров мы нашли средства связи, чтобы обозначить свое местоположения. Во-первых, после опрокидывания самолета, скорее всего, сработал аварийный маяк, который передал спутнику информацию о наших координатах. И после эвакуации пассажиров мы нашли еще один радиомаяк, пытались его пустить в действие, но у меня возникли сомнения по поводу его работы", - сказал Прытков.Он пояснил, что из-за опрокидывания борта приборная доска оказалась засыпана болотной землей и мхом. Но радиостанцию все же нашли, включили в режиме маяка и стали ожидать аварийную команду на вертолетах."По времени это было в течение 2-2,5 часов. Пассажиры спрашивали: найдут - не найдут. Я сказал, что нас будут искать, на всякий случай мы приготовились к ночевке. И вот пришел вертолет, обнаружил нас, (разведенный) костер, дым для привлечения. Сделал небольшой круг, подсел, вышли два спасателя опросили нас нужна ли помощь... Я сказал, не нужна, и началась эвакуация. Я считаю, что это быстро, слажено, своевременно", - отметил пилот.В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа живы, тяжелых травм у них нет. Всего при аварии пострадали 11 человек, двое из них - пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга - были госпитализированы в областную клиническую больницу, остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени, и госпитализация им не потребовалась.
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жесткая посадка ан-28 в томской области, россия, ан-28, ми-8, томск, томская область, происшествия
15:05 21.07.2021
 
Пилот Ан-28 рассказал о первых действиях после жесткой посадки в тайге

Пилот самолета Ан-28 Прытков: после жесткой посадки экипаж включил радиомаяк и развел костер

© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПассажиры и члены экипажа, эвакуированные в Томск с места жесткой посадки самолета Ан-28 "Сибирской легкой авиации" в Томской области
Пассажиры и члены экипажа, эвакуированные в Томск с места жесткой посадки самолета Ан-28 Сибирской легкой авиации в Томской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал о первых действиях после жесткой посадки и оперативном прибытии спасателей.
В среду департамент здравоохранения Томской области сообщил о выписке Прыткова из больницы и опубликовал интервью с ним в своем Telegram-канале.
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"После аварийной посадки и эвакуации пассажиров мы нашли средства связи, чтобы обозначить свое местоположения. Во-первых, после опрокидывания самолета, скорее всего, сработал аварийный маяк, который передал спутнику информацию о наших координатах. И после эвакуации пассажиров мы нашли еще один радиомаяк, пытались его пустить в действие, но у меня возникли сомнения по поводу его работы", - сказал Прытков.
Он пояснил, что из-за опрокидывания борта приборная доска оказалась засыпана болотной землей и мхом. Но радиостанцию все же нашли, включили в режиме маяка и стали ожидать аварийную команду на вертолетах.
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"По времени это было в течение 2-2,5 часов. Пассажиры спрашивали: найдут - не найдут. Я сказал, что нас будут искать, на всякий случай мы приготовились к ночевке. И вот пришел вертолет, обнаружил нас, (разведенный) костер, дым для привлечения. Сделал небольшой круг, подсел, вышли два спасателя опросили нас нужна ли помощь... Я сказал, не нужна, и началась эвакуация. Я считаю, что это быстро, слажено, своевременно", - отметил пилот.
В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа живы, тяжелых травм у них нет. Всего при аварии пострадали 11 человек, двое из них - пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга - были госпитализированы в областную клиническую больницу, остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени, и госпитализация им не потребовалась.
 
Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиРоссияАн-28Ми-8ТомскТомская областьПроисшествия
 
 
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