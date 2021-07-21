https://ria.ru/20210721/posadka-1742219407.html

Пилот Ан-28 рассказал о первых действиях после жесткой посадки в тайге

Пилот Ан-28 рассказал о первых действиях после жесткой посадки в тайге - РИА Новости, 21.07.2021

Пилот Ан-28 рассказал о первых действиях после жесткой посадки в тайге

Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал о первых действиях после жесткой посадки и оперативном прибытии спасателей. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:05

2021-07-21T15:05

2021-07-21T15:05

жесткая посадка ан-28 в томской области

россия

ан-28

ми-8

томск

томская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741617864_0:0:3448:1940_1920x0_80_0_0_a1ef40c3e350d82582f5393df2417799.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал о первых действиях после жесткой посадки и оперативном прибытии спасателей.В среду департамент здравоохранения Томской области сообщил о выписке Прыткова из больницы и опубликовал интервью с ним в своем Telegram-канале."После аварийной посадки и эвакуации пассажиров мы нашли средства связи, чтобы обозначить свое местоположения. Во-первых, после опрокидывания самолета, скорее всего, сработал аварийный маяк, который передал спутнику информацию о наших координатах. И после эвакуации пассажиров мы нашли еще один радиомаяк, пытались его пустить в действие, но у меня возникли сомнения по поводу его работы", - сказал Прытков.Он пояснил, что из-за опрокидывания борта приборная доска оказалась засыпана болотной землей и мхом. Но радиостанцию все же нашли, включили в режиме маяка и стали ожидать аварийную команду на вертолетах."По времени это было в течение 2-2,5 часов. Пассажиры спрашивали: найдут - не найдут. Я сказал, что нас будут искать, на всякий случай мы приготовились к ночевке. И вот пришел вертолет, обнаружил нас, (разведенный) костер, дым для привлечения. Сделал небольшой круг, подсел, вышли два спасателя опросили нас нужна ли помощь... Я сказал, не нужна, и началась эвакуация. Я считаю, что это быстро, слажено, своевременно", - отметил пилот.В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа живы, тяжелых травм у них нет. Всего при аварии пострадали 11 человек, двое из них - пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга - были госпитализированы в областную клиническую больницу, остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени, и госпитализация им не потребовалась.

https://ria.ru/20210721/pilot-1742214143.html

https://ria.ru/20210717/video-1741649549.html

россия

томск

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка ан-28 в томской области, россия, ан-28, ми-8, томск, томская область, происшествия