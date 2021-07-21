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Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
Эффективность экстракта полыни при лечении COVID-19 сомнительна, рассказал радиостанции "Говорит Москва" профессор кафедры вирусологии биологического факультета РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:22
2021-07-21T15:22
2021-07-21T15:55
распространение коронавируса
алексей аграновский
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коронавирус covid-19
сергей токарев
scientific reports
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общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Эффективность экстракта полыни при лечении COVID-19 сомнительна, рассказал радиостанции "Говорит Москва" профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.По его словам, коронавирус поражает легкие, а не желудок, поэтому возникает вопрос, каким образом полынь может тут повлиять.Специалист убежден, что единственный способ борьбы с коронавирусом — это вакцинация. Он добавил, что пандемия спровоцировала засорение информационного поля некорректными сведениями."Единственное оружие, которое есть у человечества, — это вакцины, другого нет. И нужно вакцинироваться, желательно одновременно или почти одновременно и массово, вот тогда вся безобразная история закончится", — заключил эксперт.Схоже мнение в беседе с Ura.ru высказал главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Уральского федерального округа доктор медицинских наук Сергей Токарев.Он рассказал, что эффективность полыни доказана лишь на уровне лабораторных исследований, но требуются еще клинические испытания.Ранее журнал Scientific Reports опубликовал исследование немецких ученых, согласно которому содержащийся в полыни артемизинин способен подавлять вирус SARS-CoV-2.
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алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей токарев, scientific reports, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
15:22 21.07.2021 (обновлено: 15:55 21.07.2021)
Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
Вирусолог Алексей Аграновский усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Эффективность экстракта полыни при лечении COVID-19 сомнительна, рассказал радиостанции "Говорит Москва"
профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский
.
По его словам, коронавирус поражает легкие, а не желудок, поэтому возникает вопрос, каким образом полынь может тут повлиять.
"Предположим, полынь как-то благотворно действует, я этого не исключаю, но каким образом? Вопрос доставки лекарства в нужное место не менее важный, чем действие этого лекарства", — пояснил Аграновский.
Специалист убежден, что единственный способ борьбы с коронавирусом — это вакцинация. Он добавил, что пандемия спровоцировала засорение информационного поля некорректными сведениями.
"Единственное оружие, которое есть у человечества, — это вакцины, другого нет. И нужно вакцинироваться, желательно одновременно или почти одновременно и массово, вот тогда вся безобразная история закончится", — заключил эксперт.
Схоже мнение в беседе с Ura.ru
высказал главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Уральского федерального округа доктор медицинских наук Сергей Токарев
.
Он рассказал, что эффективность полыни доказана лишь на уровне лабораторных исследований, но требуются еще клинические испытания.
"Соединения, содержащиеся в полыни, могут быть небезопасны для человека, они могут давать побочные эффекты, поэтому пока рано делать выводы, чтобы не было такого, что народ кинулся за полынью, как ранее кинулся за имбирем и за чесноком", — сказал он.
Ранее журнал Scientific Reports
опубликовал исследование немецких ученых, согласно которому содержащийся в полыни артемизинин способен подавлять вирус SARS-CoV-2.