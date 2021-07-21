Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/pol-1742299297.html
В аргентинских паспортах появится "третий пол"
В аргентинских паспортах появится "третий пол" - РИА Новости, 21.07.2021
В аргентинских паспортах появится "третий пол"
Аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе "пол" значок "Х" тем гражданам, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу, следует из... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:45
2021-07-21T23:45
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152715/47/1527154778_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_ab948bdda843f5d5209d618438931a59.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл – РИА Новости. Аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе "пол" значок "Х" тем гражданам, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу, следует из декрета, опубликованного на портале нормативных актов."Определить, что в национальных документах, подтверждающих личность, и в паспортах аргентинцев в разделе "пол" может использоваться F (женщина), M (мужчина) или Х", - говорится в документе.Значок "X" будет ставиться, если человек не относит себя ни к одному из двух полов, если его пол не определен.
https://ria.ru/20210630/pol-1739306376.html
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152715/47/1527154778_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39c0b599a9772acf834923e266779191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аргентина, в мире
23:45 21.07.2021
 
В аргентинских паспортах появится "третий пол"

В Аргентине разрешили ставить значок "X" в разделе "пол" для неопределившихся граждан

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода Мира. Буэнос-Айрес
Города Мира. Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл – РИА Новости. Аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе "пол" значок "Х" тем гражданам, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу, следует из декрета, опубликованного на портале нормативных актов.
"Определить, что в национальных документах, подтверждающих личность, и в паспортах аргентинцев в разделе "пол" может использоваться F (женщина), M (мужчина) или Х", - говорится в документе.
Гей-парад во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 19:41
Американцам разрешат выбирать пол при получении паспорта
Значок "X" будет ставиться, если человек не относит себя ни к одному из двух полов, если его пол не определен.
 
АргентинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
Лента новостейМолния