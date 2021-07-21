https://ria.ru/20210721/pol-1742299297.html
В аргентинских паспортах появится "третий пол"
В аргентинских паспортах появится "третий пол" - РИА Новости, 21.07.2021
В аргентинских паспортах появится "третий пол"
Аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе "пол" значок "Х" тем гражданам, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу, следует из... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:45
2021-07-21T23:45
2021-07-21T23:45
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл – РИА Новости. Аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе "пол" значок "Х" тем гражданам, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу, следует из декрета, опубликованного на портале нормативных актов."Определить, что в национальных документах, подтверждающих личность, и в паспортах аргентинцев в разделе "пол" может использоваться F (женщина), M (мужчина) или Х", - говорится в документе.Значок "X" будет ставиться, если человек не относит себя ни к одному из двух полов, если его пол не определен.
https://ria.ru/20210630/pol-1739306376.html
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аргентина, в мире
В аргентинских паспортах появится "третий пол"
В Аргентине разрешили ставить значок "X" в разделе "пол" для неопределившихся граждан