https://ria.ru/20210721/pol-1742299297.html

В аргентинских паспортах появится "третий пол"

В аргентинских паспортах появится "третий пол" - РИА Новости, 21.07.2021

В аргентинских паспортах появится "третий пол"

Аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе "пол" значок "Х" тем гражданам, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу, следует из... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:45

2021-07-21T23:45

2021-07-21T23:45

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл – РИА Новости. Аргентинские власти разрешили ставить в паспортах в разделе "пол" значок "Х" тем гражданам, кто не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу, следует из декрета, опубликованного на портале нормативных актов."Определить, что в национальных документах, подтверждающих личность, и в паспортах аргентинцев в разделе "пол" может использоваться F (женщина), M (мужчина) или Х", - говорится в документе.Значок "X" будет ставиться, если человек не относит себя ни к одному из двух полов, если его пол не определен.

https://ria.ru/20210630/pol-1739306376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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