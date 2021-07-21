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Вильфанд предупредил россиян о похолодании
Вильфанд предупредил россиян о похолодании - РИА Новости, 21.07.2021
Вильфанд предупредил россиян о похолодании
Температуры в европейской части России к выходным опустятся ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T03:06
2021-07-21T11:23
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Температуры в европейской части России к выходным опустятся ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Однако он уточнил, что в грядущую пятидневку уже не будет сильных температурных аномалий.При этом, добавил Вильфанд, в центре европейской части страны не ожидается осадков до конца недели, тем не менее на юге ЦФО могут произойти опасные природные явления.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
03:06 21.07.2021 (обновлено: 11:23 21.07.2021)
 
Вильфанд предупредил россиян о похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Европейской России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Москвы на Манежной площади
Жители Москвы на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Температуры в европейской части России к выходным опустятся ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы. В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы", — сказал Вильфанд.

Однако он уточнил, что в грядущую пятидневку уже не будет сильных температурных аномалий.
При этом, добавил Вильфанд, в центре европейской части страны не ожидается осадков до конца недели, тем не менее на юге ЦФО могут произойти опасные природные явления.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 13:47
Вильфанд рассказал, ждать ли россиянам жары в августе
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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