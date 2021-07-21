https://ria.ru/20210721/pokholodanie-1742124527.html

Вильфанд предупредил россиян о похолодании

Вильфанд предупредил россиян о похолодании - РИА Новости, 21.07.2021

Вильфанд предупредил россиян о похолодании

Температуры в европейской части России к выходным опустятся ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T03:06

2021-07-21T03:06

2021-07-21T11:23

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Температуры в европейской части России к выходным опустятся ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Однако он уточнил, что в грядущую пятидневку уже не будет сильных температурных аномалий.При этом, добавил Вильфанд, в центре европейской части страны не ожидается осадков до конца недели, тем не менее на юге ЦФО могут произойти опасные природные явления.

https://ria.ru/20210719/avgust-1741851508.html

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2021

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество