https://ria.ru/20210721/pokholodanie-1742124527.html
Вильфанд предупредил россиян о похолодании
Вильфанд предупредил россиян о похолодании - РИА Новости, 21.07.2021
Вильфанд предупредил россиян о похолодании
Температуры в европейской части России к выходным опустятся ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T03:06
2021-07-21T03:06
2021-07-21T11:23
россия
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роман вильфанд
гидрометцентр
москва
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Температуры в европейской части России к выходным опустятся ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Однако он уточнил, что в грядущую пятидневку уже не будет сильных температурных аномалий.При этом, добавил Вильфанд, в центре европейской части страны не ожидается осадков до конца недели, тем не менее на юге ЦФО могут произойти опасные природные явления.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
03:06 21.07.2021 (обновлено: 11:23 21.07.2021)
Вильфанд предупредил россиян о похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Европейской России