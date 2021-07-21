Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/pogoda-1742169693.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 21.07.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Суббота в Москве будет прохладной, но уже в воскресенье воздух прогреется до плюс 26, при этом осадков в выходные не ожидается, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:20
2021-07-21T11:20
татьяна позднякова
жара в центре россии
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740248403_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_c6636c646fd7fdf9936ac9263dff8976.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суббота в Москве будет прохладной, но уже в воскресенье воздух прогреется до плюс 26, при этом осадков в выходные не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Субботнее утро и субботний день будут довольно прохладными, это будет единственный день, когда температура воздуха в Москве будет ниже климатической нормы. Минимальная температура будет порядка плюс 10-12 градусов, днем - плюс 20-22. В воскресенье температура уже повысится и будет градусов 25-26", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что осадков не ожидается ни в субботу, ни в воскресенье.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740248403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02e8d64638cb6e9d67e407910b0048d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, жара в центре россии, москва, общество
11:20 21.07.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптики пообещали москвичам прохладную субботу, в воскресенье воздух прогреется до 26 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВелосипедист на Лужнецкой набережной в Москве
Велосипедист на Лужнецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суббота в Москве будет прохладной, но уже в воскресенье воздух прогреется до плюс 26, при этом осадков в выходные не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Субботнее утро и субботний день будут довольно прохладными, это будет единственный день, когда температура воздуха в Москве будет ниже климатической нормы. Минимальная температура будет порядка плюс 10-12 градусов, днем - плюс 20-22. В воскресенье температура уже повысится и будет градусов 25-26", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что осадков не ожидается ни в субботу, ни в воскресенье.
Температурные рекорды и антирекорды в Москве mob newТемпературные рекорды и антирекорды в Москве desk new
Инфографика
 
Татьяна ПоздняковаЖара в центре РоссииМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
Лента новостейМолния