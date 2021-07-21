https://ria.ru/20210721/pogoda-1742169693.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 21.07.2021

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Суббота в Москве будет прохладной, но уже в воскресенье воздух прогреется до плюс 26, при этом осадков в выходные не ожидается, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:20

2021-07-21T11:20

2021-07-21T11:20

татьяна позднякова

жара в центре россии

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740248403_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_c6636c646fd7fdf9936ac9263dff8976.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суббота в Москве будет прохладной, но уже в воскресенье воздух прогреется до плюс 26, при этом осадков в выходные не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Субботнее утро и субботний день будут довольно прохладными, это будет единственный день, когда температура воздуха в Москве будет ниже климатической нормы. Минимальная температура будет порядка плюс 10-12 градусов, днем - плюс 20-22. В воскресенье температура уже повысится и будет градусов 25-26", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что осадков не ожидается ни в субботу, ни в воскресенье.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, жара в центре россии, москва, общество