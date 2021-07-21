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Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 21.07.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Суббота в Москве будет прохладной, но уже в воскресенье воздух прогреется до плюс 26, при этом осадков в выходные не ожидается, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:20
2021-07-21T11:20
2021-07-21T11:20
татьяна позднякова
жара в центре россии
москва
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суббота в Москве будет прохладной, но уже в воскресенье воздух прогреется до плюс 26, при этом осадков в выходные не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Субботнее утро и субботний день будут довольно прохладными, это будет единственный день, когда температура воздуха в Москве будет ниже климатической нормы. Минимальная температура будет порядка плюс 10-12 градусов, днем - плюс 20-22. В воскресенье температура уже повысится и будет градусов 25-26", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что осадков не ожидается ни в субботу, ни в воскресенье.
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татьяна позднякова, жара в центре россии, москва, общество
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Синоптики пообещали москвичам прохладную субботу, в воскресенье воздух прогреется до 26 градусов