03:42 21.07.2021 (обновлено: 13:04 21.07.2021)
Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях в некоторых регионах
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях на юге ЦФО
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом у пешеходного перехода во время дождя
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Похолодание в центре Европейской России не принесет осадков до конца недели, опасные погодные явление ожидаются на юге ЦФО, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Осадков практически до воскресенья не прогнозируется <…> Поскольку медленное перемещение, то воздушные массы приходят все более и более холодные и менее насыщенные влагой <...> Температура во вторник будет 24-26 градусов; уже послезавтра, в четверг, будет от 19 до 24 градусов. Температура будет около нормы и на один градус ниже нормы <…> Это будет характерно для нечерноземной зоны ЦФО", — сказал Вильфанд.
По словам Вильфанда, такой температурный фон сохранится до воскресенья.
Как отметил ученый, сильно понизится ночная температура. По области ночью температура будет падать до семи градусов.
Как уточнил собеседник агентства, в Черноземье понижение температуры начнется на выходных.
"В центральном Черноземье будет около нормы, но там-то воздушные массы, которые перемещаются из ЦФО, встречаются с очень жарким воздухом <…> Двадцать первого июля в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях ожидаются ливневый дождь, гроза, град. Там по-настоящему неприятные погодные явления", — сказал Вильфанд.
Кроме того, ожидается шквалистый ветер до 15-17 метров в секунду.
Вильфанд уточнил, что в Татарстане и Башкирии также ожидается ливневый дождь и град. В Саратовской области в среду еще будет температура до 40 градусов, а потом пойдет понижение и осадки. В Нижегородской области, Пермском крае аналогичная ситуация, добавил он.