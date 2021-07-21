https://ria.ru/20210721/pogoda-1742124967.html

Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве

Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве - РИА Новости, 21.07.2021

Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве

Понижение температуры в московском регионе не приведет к возникновению опасных погодных явлений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T03:20

2021-07-21T03:20

2021-07-21T03:21

россия

западная европа

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739733571_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_8b7201719994defe1223a7df764196c4.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Понижение температуры в московском регионе не приведет к возникновению опасных погодных явлений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, к выходным в европейской части России похолодает. Ранее в этом сезоне понижение температуры в Центральной России сопровождалось вихрями и ливнями. Как отмечали климатологи, опасные явления естественны при резкой смене погоды.По словам ученого, если бы этот процесс происходил чуть быстрее, то риски возникновения опасных явлений были бы велики.Он пояснил, что долгое время область высокого давления располагалась над центром Европейской России: над Россией был гребень волны - высокое давление, а над Западной Европой находилась ложбина - низкое давление. Для нее было характерно большое количество осадков."Такая структура была от Атлантики до Енисея", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20210721/pokholodanie-1742124527.html

https://ria.ru/20210719/avgust-1741851508.html

россия

западная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, западная европа, роман вильфанд, гидрометцентр, общество