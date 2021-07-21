https://ria.ru/20210721/pogoda-1742124967.html
Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве
Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве - РИА Новости, 21.07.2021
Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве
Понижение температуры в московском регионе не приведет к возникновению опасных погодных явлений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T03:20
2021-07-21T03:20
2021-07-21T03:21
россия
западная европа
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Понижение температуры в московском регионе не приведет к возникновению опасных погодных явлений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, к выходным в европейской части России похолодает. Ранее в этом сезоне понижение температуры в Центральной России сопровождалось вихрями и ливнями. Как отмечали климатологи, опасные явления естественны при резкой смене погоды.По словам ученого, если бы этот процесс происходил чуть быстрее, то риски возникновения опасных явлений были бы велики.Он пояснил, что долгое время область высокого давления располагалась над центром Европейской России: над Россией был гребень волны - высокое давление, а над Западной Европой находилась ложбина - низкое давление. Для нее было характерно большое количество осадков."Такая структура была от Атлантики до Енисея", - добавил Вильфанд.
https://ria.ru/20210721/pokholodanie-1742124527.html
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россия, западная европа, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
03:20 21.07.2021 (обновлено: 03:21 21.07.2021)
Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможные последствия похолодания в Москве