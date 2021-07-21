https://ria.ru/20210721/poddelka-1742178228.html

В Самарканде поймали торговцев фальшивыми ПЦР-тестами для вылета в Россию

В Самарканде поймали торговцев фальшивыми ПЦР-тестами для вылета в Россию - РИА Новости, 21.07.2021

В Самарканде поймали торговцев фальшивыми ПЦР-тестами для вылета в Россию

Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самарканде двух местных жителей, занимавшихся подделкой и продажей ПЦР-тестов на коронавирус для пассажиров... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:00

2021-07-21T12:00

2021-07-21T12:08

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ТАШКЕНТ, 21 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самарканде двух местных жителей, занимавшихся подделкой и продажей ПЦР-тестов на коронавирус для пассажиров рейсов, вылетающих в Россию, сообщает в среду пресс-служба МВД республики.В ходе оперативных мероприятий было установлено, что фальшивые тесты предлагались пассажирам, вылетающим в города России. Стоимость поддельного сертификата составляла 400 тысяч сумов (около 40 долларов).Оперативниками в ходе обысков по месту жительства одного из задержанных были изъяты ноутбук и цветной принтер для изготовления поддельных справок, а также печати и шаблоны для изготовления печатных форм сертификатов.В настоящий момент по факту подделки справок возбуждено уголовное дело, выясняется возможный круг участников преступления, добавили в МВД.Узбекистан с 16 марта 2020 года приостановил пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы. С 1 апреля было возобновлено еженедельное регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Помимо регулярных рейсов четыре раза в неделю, между двумя странами также продолжают выполняться чартерные рейсы.По данным пресс-службы Uzbekistan Airways, авиаперелет на регулярном рейсе между Ташкентом и Москвой возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан за три дня до даты вылета. При этом только к данному рейсу допускаются все граждане Узбекистан и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане без учета ограничений по въезду в Россию из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210630/spravki-1739248551.html

https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html

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