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https://ria.ru/20210721/poddelka-1742178228.html
В Самарканде поймали торговцев фальшивыми ПЦР-тестами для вылета в Россию
В Самарканде поймали торговцев фальшивыми ПЦР-тестами для вылета в Россию - РИА Новости, 21.07.2021
В Самарканде поймали торговцев фальшивыми ПЦР-тестами для вылета в Россию
Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самарканде двух местных жителей, занимавшихся подделкой и продажей ПЦР-тестов на коронавирус для пассажиров... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:00
2021-07-21T12:08
здоровье - общество
москва
ташкент
узбекистан
общество
в мире
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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ТАШКЕНТ, 21 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самарканде двух местных жителей, занимавшихся подделкой и продажей ПЦР-тестов на коронавирус для пассажиров рейсов, вылетающих в Россию, сообщает в среду пресс-служба МВД республики.В ходе оперативных мероприятий было установлено, что фальшивые тесты предлагались пассажирам, вылетающим в города России. Стоимость поддельного сертификата составляла 400 тысяч сумов (около 40 долларов).Оперативниками в ходе обысков по месту жительства одного из задержанных были изъяты ноутбук и цветной принтер для изготовления поддельных справок, а также печати и шаблоны для изготовления печатных форм сертификатов.В настоящий момент по факту подделки справок возбуждено уголовное дело, выясняется возможный круг участников преступления, добавили в МВД.Узбекистан с 16 марта 2020 года приостановил пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы. С 1 апреля было возобновлено еженедельное регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Помимо регулярных рейсов четыре раза в неделю, между двумя странами также продолжают выполняться чартерные рейсы.По данным пресс-службы Uzbekistan Airways, авиаперелет на регулярном рейсе между Ташкентом и Москвой возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан за три дня до даты вылета. При этом только к данному рейсу допускаются все граждане Узбекистан и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане без учета ограничений по въезду в Россию из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20210630/spravki-1739248551.html
https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html
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здоровье - общество, москва, ташкент, узбекистан, общество, в мире, коронавирус в россии, россия, самарканд
12:00 21.07.2021 (обновлено: 12:08 21.07.2021)
 
В Самарканде поймали торговцев фальшивыми ПЦР-тестами для вылета в Россию

МВД Узбекистана: в Самарканде задержали двух торговцев поддельными ПЦР-тестами для вылета в Россию

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 21 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в Самарканде двух местных жителей, занимавшихся подделкой и продажей ПЦР-тестов на коронавирус для пассажиров рейсов, вылетающих в Россию, сообщает в среду пресс-служба МВД республики.
"Правоохранительными органами в международном аэропорту "Самарканд" задержаны с поличным мужчина и женщина, которые продавали поддельные ПЦР-тесты", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что фальшивые тесты предлагались пассажирам, вылетающим в города России. Стоимость поддельного сертификата составляла 400 тысяч сумов (около 40 долларов).
Оперативниками в ходе обысков по месту жительства одного из задержанных были изъяты ноутбук и цветной принтер для изготовления поддельных справок, а также печати и шаблоны для изготовления печатных форм сертификатов.
В настоящий момент по факту подделки справок возбуждено уголовное дело, выясняется возможный круг участников преступления, добавили в МВД.
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Узбекистан с 16 марта 2020 года приостановил пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы. С 1 апреля было возобновлено еженедельное регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Помимо регулярных рейсов четыре раза в неделю, между двумя странами также продолжают выполняться чартерные рейсы.
По данным пресс-службы Uzbekistan Airways, авиаперелет на регулярном рейсе между Ташкентом и Москвой возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан за три дня до даты вылета. При этом только к данному рейсу допускаются все граждане Узбекистан и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане без учета ограничений по въезду в Россию из-за пандемии коронавируса.
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