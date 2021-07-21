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На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку медицинских справок
На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку медицинских справок - РИА Новости, 21.07.2021
На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку медицинских справок
Житель башкирского Октябрьска стал фигурантом уголовных дел за подделку справок об отрицательных анализах на коронавирус и об исследовании на антитела, сообщили РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:28
2021-07-21T11:28
2021-07-21T11:28
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УФА, 21 июл – РИА Новости. Житель башкирского Октябрьска стал фигурантом уголовных дел за подделку справок об отрицательных анализах на коронавирус и об исследовании на антитела, сообщили в пресс-службе МВД по региону."Оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции установлен 51-летний местный житель, который незаконно за денежное вознаграждение изготовил для нескольких горожан медицинские справки. Возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.Правоохранители изъяли в его квартире более 30 справок, оргтехнику, оттиски печатей и более 30 тысяч рублей."Одна часть поддельных медицинских документов - об определении РНК коронавируса, вторая – о якобы проведенных исследованиях на антитела M(LgM) к коронавирусу иммунохроматографическим методом. Предполагаемые получатели справок фактически данных медицинских обследований не проходили", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала июля по аналогичным фактам подразделениями дознания органов внутренних дел республики возбуждено более 30 уголовных дел.
https://ria.ru/20210720/sertifikat-1742042724.html
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На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку медицинских справок
На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку результатов анализов на COVID-19