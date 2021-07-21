https://ria.ru/20210721/poddelka-1742170559.html

На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку медицинских справок

На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку медицинских справок - РИА Новости, 21.07.2021

На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку медицинских справок

Житель башкирского Октябрьска стал фигурантом уголовных дел за подделку справок об отрицательных анализах на коронавирус и об исследовании на антитела, сообщили РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:28

2021-07-21T11:28

2021-07-21T11:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика башкортостан

коронавирусы

здоровье - общество

октябрьск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 21 июл – РИА Новости. Житель башкирского Октябрьска стал фигурантом уголовных дел за подделку справок об отрицательных анализах на коронавирус и об исследовании на антитела, сообщили в пресс-службе МВД по региону."Оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции установлен 51-летний местный житель, который незаконно за денежное вознаграждение изготовил для нескольких горожан медицинские справки. Возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.Правоохранители изъяли в его квартире более 30 справок, оргтехнику, оттиски печатей и более 30 тысяч рублей."Одна часть поддельных медицинских документов - об определении РНК коронавируса, вторая – о якобы проведенных исследованиях на антитела M(LgM) к коронавирусу иммунохроматографическим методом. Предполагаемые получатели справок фактически данных медицинских обследований не проходили", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала июля по аналогичным фактам подразделениями дознания органов внутренних дел республики возбуждено более 30 уголовных дел.

https://ria.ru/20210720/sertifikat-1742042724.html

https://ria.ru/20210717/chechnya-1741662897.html

республика башкортостан

октябрьск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, коронавирусы, здоровье - общество, октябрьск, происшествия