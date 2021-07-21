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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/poddelka-1742170559.html
На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку медицинских справок
На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку медицинских справок - РИА Новости, 21.07.2021
На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку медицинских справок
Житель башкирского Октябрьска стал фигурантом уголовных дел за подделку справок об отрицательных анализах на коронавирус и об исследовании на антитела, сообщили РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:28
2021-07-21T11:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика башкортостан
коронавирусы
здоровье - общество
октябрьск
происшествия
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УФА, 21 июл – РИА Новости. Житель башкирского Октябрьска стал фигурантом уголовных дел за подделку справок об отрицательных анализах на коронавирус и об исследовании на антитела, сообщили в пресс-службе МВД по региону."Оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции установлен 51-летний местный житель, который незаконно за денежное вознаграждение изготовил для нескольких горожан медицинские справки. Возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.Правоохранители изъяли в его квартире более 30 справок, оргтехнику, оттиски печатей и более 30 тысяч рублей."Одна часть поддельных медицинских документов - об определении РНК коронавируса, вторая – о якобы проведенных исследованиях на антитела M(LgM) к коронавирусу иммунохроматографическим методом. Предполагаемые получатели справок фактически данных медицинских обследований не проходили", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала июля по аналогичным фактам подразделениями дознания органов внутренних дел республики возбуждено более 30 уголовных дел.
https://ria.ru/20210720/sertifikat-1742042724.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, коронавирусы, здоровье - общество, октябрьск, происшествия
11:28 21.07.2021
 
На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку медицинских справок

На жителя Башкирии завели уголовные дела за подделку результатов анализов на COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 21 июл – РИА Новости. Житель башкирского Октябрьска стал фигурантом уголовных дел за подделку справок об отрицательных анализах на коронавирус и об исследовании на антитела, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
"Оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции установлен 51-летний местный житель, который незаконно за денежное вознаграждение изготовил для нескольких горожан медицинские справки. Возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 15:03
В Красноярске задержали медсестру за подделку COVID-сертификатов
Правоохранители изъяли в его квартире более 30 справок, оргтехнику, оттиски печатей и более 30 тысяч рублей.
"Одна часть поддельных медицинских документов - об определении РНК коронавируса, вторая – о якобы проведенных исследованиях на антитела M(LgM) к коронавирусу иммунохроматографическим методом. Предполагаемые получатели справок фактически данных медицинских обследований не проходили", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала июля по аналогичным фактам подразделениями дознания органов внутренних дел республики возбуждено более 30 уголовных дел.
Сертификат о вакцинации - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 13:48Распространение коронавируса
В Чечне задержали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации
 
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