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Попросивший "не терять веру в Европу" мальчик получил ответ от Путина
Попросивший "не терять веру в Европу" мальчик получил ответ от Путина - РИА Новости, 21.07.2021
Попросивший "не терять веру в Европу" мальчик получил ответ от Путина
Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер получил подарки от Владимира Путина после того, как написал ему письмо с просьбой "не терять веру в Европу", следует... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:46
2021-07-21T15:15
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер получил подарки от Владимира Путина после того, как написал ему письмо с просьбой "не терять веру в Европу", следует из сообщения, опубликованного в Facebook российского МИД.В своем послании он отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму относятся к России и хотели бы тесного партнерства с ней."По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык", — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.МИД также поблагодарил мальчика за интересное письмо и напомнил, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, австрия, соцсети, в мире
14:46 21.07.2021 (обновлено: 15:15 21.07.2021)
 
Попросивший "не терять веру в Европу" мальчик получил ответ от Путина

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер, написавший письмо Путину, получил подарки от президента

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер получил подарки от Владимира Путина после того, как написал ему письмо с просьбой "не терять веру в Европу", следует из сообщения, опубликованного в Facebook российского МИД.
В своем послании он отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму относятся к России и хотели бы тесного партнерства с ней.
"По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык", — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
МИД также поблагодарил мальчика за интересное письмо и напомнил, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.
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