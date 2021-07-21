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Попросивший "не терять веру в Европу" мальчик получил ответ от Путина

Попросивший "не терять веру в Европу" мальчик получил ответ от Путина - РИА Новости, 21.07.2021

Попросивший "не терять веру в Европу" мальчик получил ответ от Путина

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер получил подарки от Владимира Путина после того, как написал ему письмо с просьбой "не терять веру в Европу", следует... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:46

2021-07-21T14:46

2021-07-21T15:15

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер получил подарки от Владимира Путина после того, как написал ему письмо с просьбой "не терять веру в Европу", следует из сообщения, опубликованного в Facebook российского МИД.В своем послании он отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму относятся к России и хотели бы тесного партнерства с ней."По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык", — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.МИД также поблагодарил мальчика за интересное письмо и напомнил, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.

https://ria.ru/20201216/gazprom-1589546579.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, австрия, соцсети, в мире