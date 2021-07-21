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В результате наводнения в Китае разрушилась плотина

В результате наводнения в Китае разрушилась плотина - РИА Новости, 21.07.2021

В результате наводнения в Китае разрушилась плотина

Плотина рядом с городом Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань разрушена в результате наводнения, сообщает телеканал CGTN. РИА Новости, 21.07.2021

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пекин

наводнение

хэнань

чжэнчжоу

китай

в мире

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ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости. Плотина рядом с городом Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань разрушена в результате наводнения, сообщает телеканал CGTN.По данным агентства Синьхуа, метеорологические бюро провинции Хэнань и Чжэнчжоу повысили уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при метеорологических бедствиях до первого уровня.Телеканал сообщает, что в Чжэнчжоу затопило метро, спасатели эвакуировали заблокированных пассажиров.Ранее сообщалось, что в провинции не менее 12 человек погибли из-за наводнений, вызванных проливными дождями. В провинции эвакуированы 100 тысяч жителей. Более шести тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях. Аэропорт Чжэнчжоу отменил прием рейсов до среды.

пекин

хэнань

чжэнчжоу

китай

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Эвакуация пассажиров из затопленного метро в Китае Всех пассажиров, застрявших в поезде в затопленном метро в китайской провинции Хэнань, эвакуировали. Пожарные и спасатели проделали дыру в крыше вагона, через которую смогли пробраться внутрь и помочь людям. 2021-07-21T00:19 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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