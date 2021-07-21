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В результате наводнения в Китае разрушилась плотина
В результате наводнения в Китае разрушилась плотина - РИА Новости, 21.07.2021
В результате наводнения в Китае разрушилась плотина
Плотина рядом с городом Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань разрушена в результате наводнения, сообщает телеканал CGTN. РИА Новости, 21.07.2021
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пекин
наводнение
хэнань
чжэнчжоу
китай
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ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости. Плотина рядом с городом Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань разрушена в результате наводнения, сообщает телеканал CGTN.По данным агентства Синьхуа, метеорологические бюро провинции Хэнань и Чжэнчжоу повысили уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при метеорологических бедствиях до первого уровня.Телеканал сообщает, что в Чжэнчжоу затопило метро, спасатели эвакуировали заблокированных пассажиров.Ранее сообщалось, что в провинции не менее 12 человек погибли из-за наводнений, вызванных проливными дождями. В провинции эвакуированы 100 тысяч жителей. Более шести тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях. Аэропорт Чжэнчжоу отменил прием рейсов до среды.
пекин
хэнань
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РИА Новости
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4.7
96
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Эвакуация пассажиров из затопленного метро в Китае
Всех пассажиров, застрявших в поезде в затопленном метро в китайской провинции Хэнань, эвакуировали. Пожарные и спасатели проделали дыру в крыше вагона, через которую смогли пробраться внутрь и помочь людям.
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видео, пекин, наводнение, хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире
В результате наводнения в Китае разрушилась плотина
ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости. Плотина рядом с городом Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань разрушена в результате наводнения, сообщает телеканал CGTN.
2021-07-21T00:19
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00:19 21.07.2021 (обновлено: 09:37 21.07.2021)
 
В результате наводнения в Китае разрушилась плотина

В результате наводнения в китайской провинции Хэнань разрушилась плотина

© AFP 2021 / STRНаводнение в Чжэнчжоу, Китай
Наводнение в Чжэнчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AFP 2021 / STR
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ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости. Плотина рядом с городом Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань разрушена в результате наводнения, сообщает телеканал CGTN.
По данным агентства Синьхуа, метеорологические бюро провинции Хэнань и Чжэнчжоу повысили уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при метеорологических бедствиях до первого уровня.
Телеканал сообщает, что в Чжэнчжоу затопило метро, спасатели эвакуировали заблокированных пассажиров.
Ранее сообщалось, что в провинции не менее 12 человек погибли из-за наводнений, вызванных проливными дождями. В провинции эвакуированы 100 тысяч жителей. Более шести тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях. Аэропорт Чжэнчжоу отменил прием рейсов до среды.
 
ПекинНаводнениеХэнаньЧжэнчжоуКитайВ мире
 
 
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