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Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова - РИА Новости, 21.07.2021
Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
Суд отказал защите в ходатайстве о замене экс-руководителю нежелательной организации "Открытая Россия"* Андрею Пивоварову заключения под стражу на домашний... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:41
2021-07-21T15:41
россия
андрей пивоваров
госдума рф
генеральная прокуратура рф
краснодарский краевой суд
краснодар
сша
происшествия
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Суд отказал защите в ходатайстве о замене экс-руководителю нежелательной организации "Открытая Россия"* Андрею Пивоварову заключения под стражу на домашний арест, сообщает в среду пресс-служба Краснодарского краевого суда.В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об "осуществлении деятельности нежелательной организации".Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, и пытается обжаловать арест.По данным суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".Ранее Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал Пивоварова по делу об осуществлении деятельности НКО-иноагента "Открытый Петербург"** на 50 тысяч рублей. А в минувшую субботу стало известно, что российский Центризбирком зарегистрировал Пивоварова кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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россия, андрей пивоваров, госдума рф, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд, краснодар, сша, происшествия
15:41 21.07.2021
 
Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова

Краснодарский краевой суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова до 29 октября

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Суд отказал защите в ходатайстве о замене экс-руководителю нежелательной организации "Открытая Россия"* Андрею Пивоварову заключения под стражу на домашний арест, сообщает в среду пресс-служба Краснодарского краевого суда.
В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об "осуществлении деятельности нежелательной организации".
Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, и пытается обжаловать арест.
"Сегодня Октябрьским районным судом Краснодара решался вопрос о продлении действующей в отношении Андрея Пивоварова меры пресечения в виде заключения под стражу... Суд, рассмотрев представленные сторонами доводы, не нашел оснований для удовлетворения ходатайства защиты … и оставил подсудимого под стражей до 29 октября", - говорится в релизе.
По данным суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
Ранее Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал Пивоварова по делу об осуществлении деятельности НКО-иноагента "Открытый Петербург"** на 50 тысяч рублей. А в минувшую субботу стало известно, что российский Центризбирком зарегистрировал Пивоварова кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".
* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:28
Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова оштрафовали на 50 тысяч рублей
 
РоссияАндрей ПивоваровГосдума РФГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой судКраснодарСШАПроисшествия
 
 
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