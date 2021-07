https://ria.ru/20210721/pivovarov-1742227061.html

Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова

Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова - РИА Новости, 21.07.2021

Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова

Суд отказал защите в ходатайстве о замене экс-руководителю нежелательной организации "Открытая Россия"* Андрею Пивоварову заключения под стражу на домашний... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:41

2021-07-21T15:41

2021-07-21T15:41

россия

андрей пивоваров

госдума рф

генеральная прокуратура рф

краснодарский краевой суд

краснодар

сша

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735262285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f197cd5572be721717412f47ff2ac1b7.jpg

КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Суд отказал защите в ходатайстве о замене экс-руководителю нежелательной организации "Открытая Россия"* Андрею Пивоварову заключения под стражу на домашний арест, сообщает в среду пресс-служба Краснодарского краевого суда.В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об "осуществлении деятельности нежелательной организации".Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, и пытается обжаловать арест.По данным суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".Ранее Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал Пивоварова по делу об осуществлении деятельности НКО-иноагента "Открытый Петербург"** на 50 тысяч рублей. А в минувшую субботу стало известно, что российский Центризбирком зарегистрировал Пивоварова кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210719/shtraf-1741864192.html

россия

краснодар

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей пивоваров, госдума рф, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд, краснодар, сша, происшествия