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Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, высказался об аварии
Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, высказался об аварии - РИА Новости, 21.07.2021
Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, высказался об аварии
Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить пассажирский Ан-28 в тайге под Томском, заявил, что просто выполнял свою работу в сложившихся обстоятельствах. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:44
2021-07-21T15:39
жесткая посадка ан-28 в томской области
ан-28
томск
томская область
кедровый
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить пассажирский Ан-28 в тайге под Томском, заявил, что просто выполнял свою работу в сложившихся обстоятельствах.Интервью с командиром воздушного судна опубликовал в своем Telegram-канале региональный департамент здравоохранения. В ведомстве уточнили, что Прыткова уже выписали из больницы, к работе он сможет вернуться примерно через два месяца.По его словам, после аварийной посадки и эвакуации пассажиров необходимо было найти средства связи, чтобы обозначить свое местоположение."После опрокидывания самолета, скорее всего, сработал аварийный маяк, который передал спутнику информацию о наших координатах. И после эвакуации пассажиров мы нашли еще одни радиомаяк, пытались его пустить в действие, но у меня возникли сомнения по поводу его работы", — пояснил Прытков.Он уточнил, что в результате аварийной посадки приборную панель засыпало болотной землей и мхом. Но радиостанцию все же нашли, включили в режиме маяка и стали ожидать аварийную команду на вертолетах."По времени это было в течение 2-2,5 часов. Пассажиры спрашивали: найдут — не найдут. Я сказал, что нас будут искать, на всякий случай мы приготовились к ночевке. И вот пришел вертолет, обнаружил нас, костер, дым для привлечения. Сделал небольшой круг, подсел, вышли два спасателя, опросили нас, нужна ли помощь. &lt;...&gt; Я сказал, не нужна, и началась эвакуация. Я считаю, что это быстро, слаженно, своевременно", — заключил Прытков.Самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", 16 июля летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку в тайге. Борт обнаружили с вертолета. Все 18 пассажиров и членов экипажа остались живы. Двенадцать человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе. Пилота с травмой ноги и пассажирку с сотрясением мозга положили в областную клиническую больницу. Еще девять человек получили небольшие ушибы и легкие сотрясения, госпитализация им не понадобилась.Второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.
https://ria.ru/20210717/video-1741649549.html
https://ria.ru/20210716/an-28-1741617956.html
томск
томская область
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60
"Героем я себя не чувствую" – пилот жестко севшего под Томском Ан-28
Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, заявил, что не чувствует себя героем и в сложившейся ситуации просто выполнял свою работу.
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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, томск, томская область, кедровый, происшествия
14:44 21.07.2021 (обновлено: 15:39 21.07.2021)
 
Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, высказался об аварии

Пилот Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, Прытков: не чувствую себя героем

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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить пассажирский Ан-28 в тайге под Томском, заявил, что просто выполнял свою работу в сложившихся обстоятельствах.
Интервью с командиром воздушного судна опубликовал в своем Telegram-канале региональный департамент здравоохранения. В ведомстве уточнили, что Прыткова уже выписали из больницы, к работе он сможет вернуться примерно через два месяца.
"Героем я себя не чувствую. Потому что в данной ситуации, когда она так складывается, ты просто выполняешь свои функциональные обязанности. Плюс создалась аварийная обстановка, ты все равно ищешь пути выхода из данной ситуации, чтобы выжить. Если выживаешь сам, выживают и пассажиры", — сказал пилот.
По его словам, после аварийной посадки и эвакуации пассажиров необходимо было найти средства связи, чтобы обозначить свое местоположение.
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17 июля, 11:05
Появилось видео из салона Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском
"После опрокидывания самолета, скорее всего, сработал аварийный маяк, который передал спутнику информацию о наших координатах. И после эвакуации пассажиров мы нашли еще одни радиомаяк, пытались его пустить в действие, но у меня возникли сомнения по поводу его работы", — пояснил Прытков.

Он уточнил, что в результате аварийной посадки приборную панель засыпало болотной землей и мхом. Но радиостанцию все же нашли, включили в режиме маяка и стали ожидать аварийную команду на вертолетах.

"По времени это было в течение 2-2,5 часов. Пассажиры спрашивали: найдут — не найдут. Я сказал, что нас будут искать, на всякий случай мы приготовились к ночевке. И вот пришел вертолет, обнаружил нас, костер, дым для привлечения. Сделал небольшой круг, подсел, вышли два спасателя, опросили нас, нужна ли помощь. <...> Я сказал, не нужна, и началась эвакуация. Я считаю, что это быстро, слаженно, своевременно", — заключил Прытков.
Пилот самолета Ан-28 Фарух Хасанов, доставленный вместе с пассажирами в Томск с места жесткой посадки самолета - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 20:46
Однокурсник рассказал о пилоте жестко севшего под Томском Ан-28
Самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", 16 июля летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку в тайге. Борт обнаружили с вертолета. Все 18 пассажиров и членов экипажа остались живы.
Двенадцать человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе.
Пилота с травмой ноги и пассажирку с сотрясением мозга положили в областную клиническую больницу. Еще девять человек получили небольшие ушибы и легкие сотрясения, госпитализация им не понадобилась.
Второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.
 
Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиАн-28ТомскТомская областьКедровыйПроисшествия
 
 
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