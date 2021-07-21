https://ria.ru/20210721/pilot-1742214143.html

Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, высказался об аварии

Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, высказался об аварии - РИА Новости, 21.07.2021

Пилот Ан-28, жестко севшего под Томском, высказался об аварии

Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить пассажирский Ан-28 в тайге под Томском, заявил, что просто выполнял свою работу в сложившихся обстоятельствах. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:44

2021-07-21T14:44

2021-07-21T15:39

жесткая посадка ан-28 в томской области

ан-28

томск

томская область

кедровый

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить пассажирский Ан-28 в тайге под Томском, заявил, что просто выполнял свою работу в сложившихся обстоятельствах.Интервью с командиром воздушного судна опубликовал в своем Telegram-канале региональный департамент здравоохранения. В ведомстве уточнили, что Прыткова уже выписали из больницы, к работе он сможет вернуться примерно через два месяца.По его словам, после аварийной посадки и эвакуации пассажиров необходимо было найти средства связи, чтобы обозначить свое местоположение."После опрокидывания самолета, скорее всего, сработал аварийный маяк, который передал спутнику информацию о наших координатах. И после эвакуации пассажиров мы нашли еще одни радиомаяк, пытались его пустить в действие, но у меня возникли сомнения по поводу его работы", — пояснил Прытков.Он уточнил, что в результате аварийной посадки приборную панель засыпало болотной землей и мхом. Но радиостанцию все же нашли, включили в режиме маяка и стали ожидать аварийную команду на вертолетах."По времени это было в течение 2-2,5 часов. Пассажиры спрашивали: найдут — не найдут. Я сказал, что нас будут искать, на всякий случай мы приготовились к ночевке. И вот пришел вертолет, обнаружил нас, костер, дым для привлечения. Сделал небольшой круг, подсел, вышли два спасателя, опросили нас, нужна ли помощь. <...> Я сказал, не нужна, и началась эвакуация. Я считаю, что это быстро, слаженно, своевременно", — заключил Прытков.Самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", 16 июля летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку в тайге. Борт обнаружили с вертолета. Все 18 пассажиров и членов экипажа остались живы. Двенадцать человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе. Пилота с травмой ноги и пассажирку с сотрясением мозга положили в областную клиническую больницу. Еще девять человек получили небольшие ушибы и легкие сотрясения, госпитализация им не понадобилась.Второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.

https://ria.ru/20210717/video-1741649549.html

https://ria.ru/20210716/an-28-1741617956.html

томск

томская область

кедровый

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Героем я себя не чувствую" – пилот жестко севшего под Томском Ан-28 Пилот Анатолий Прытков, сумевший посадить Ан-28 в тайге в Томской области, заявил, что не чувствует себя героем и в сложившейся ситуации просто выполнял свою работу. 2021-07-21T14:44 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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