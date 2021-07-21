https://ria.ru/20210721/peskov-1742296759.html

Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа

Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа - РИА Новости, 21.07.2021

Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа

Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:18

2021-07-21T23:18

2021-07-21T23:18

нафтогаз украины

владимир зеленский

ангела меркель

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду обсудили возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию после 2024 года."Любые переговоры- это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли у Путина телефонные контакты с лидером Украины Владимиром Зеленским в обозримом будущем на эту тему.

https://ria.ru/20210721/putin-1742294200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нафтогаз украины, владимир зеленский, ангела меркель, дмитрий песков