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Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа - РИА Новости, 21.07.2021
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа
Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:18
2021-07-21T23:18
нафтогаз украины
владимир зеленский
ангела меркель
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду обсудили возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию после 2024 года."Любые переговоры- это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли у Путина телефонные контакты с лидером Украины Владимиром Зеленским в обозримом будущем на эту тему.
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нафтогаз украины, владимир зеленский, ангела меркель, дмитрий песков
23:18 21.07.2021
 
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа

Песков: переговоры о транспортировке газа через Украину носят коммерческий характер

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду обсудили возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию после 2024 года.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 22:48
Песков: подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет
"Любые переговоры- это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли у Путина телефонные контакты с лидером Украины Владимиром Зеленским в обозримом будущем на эту тему.
 
Нафтогаз УкраиныВладимир ЗеленскийАнгела МеркельДмитрий Песков
 
 
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