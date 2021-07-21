https://ria.ru/20210721/peskov-1742296759.html
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа - РИА Новости, 21.07.2021
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа
Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:18
2021-07-21T23:18
2021-07-21T23:18
нафтогаз украины
владимир зеленский
ангела меркель
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду обсудили возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию после 2024 года."Любые переговоры- это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли у Путина телефонные контакты с лидером Украины Владимиром Зеленским в обозримом будущем на эту тему.
https://ria.ru/20210721/putin-1742294200.html
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нафтогаз украины, владимир зеленский, ангела меркель, дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Зеленского по транзиту газа
Песков: переговоры о транспортировке газа через Украину носят коммерческий характер