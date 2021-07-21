https://ria.ru/20210721/pekha-1742273221.html

Лоза выступил против присвоения звания заслуженного артиста Началовой

Лоза выступил против присвоения звания заслуженного артиста Началовой - РИА Новости, 21.07.2021

Лоза выступил против присвоения звания заслуженного артиста Началовой

Юрию Лозе предложили принять участие во флешмобе, чтобы Юлии Началовой посмертно присвоили звание заслуженного артиста России. Однако он отказался. Свою позицию РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:07

2021-07-21T21:07

2021-07-21T21:07

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умерла юлия началова

знаменитости

юрий лоза

юлия началова

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Юрию Лозе предложили принять участие во флешмобе, чтобы Юлии Началовой посмертно присвоили звание заслуженного артиста России. Однако он отказался. Свою позицию певец объяснил в посте на личной странице в социальной сети Facebook. "Ей самой это не нужно (она давно на небесах), а кто-то из тех, кто стоит на очереди, своего звания не получит – квоты не резиновые. Я уже писал, что комиссия по присуждению наград и званий должна дать их лишь определенное количество, а желающих – пруд пруди", — говорит композитор. Он считает, что память исполнительницы следует увековечить по-другому. "Можно подумать о мемориальной доске на доме или назвать ее именем что-то, имеющее к ней непосредственное отношение. В наше стране десятки (если не сотни) известных и любимых артистов ушли, ничего от страны не получив, так что ж теперь, всех их повышать в статусе посмертно?" — рассуждает Лоза. Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни от остановки сердца, вызванной воспалительным процессом. Широкую известность ей принесли хиты "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа". Недавно отец певицы рассказал о конфликте из-за ее имущества.

https://ria.ru/20210131/nachalova-1594542259.html

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умерла юлия началова, знаменитости, юрий лоза, юлия началова