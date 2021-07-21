https://ria.ru/20210721/pekha-1742251568.html

Напавшая на сына Пьехи заявила, что поступила правильно

Напавшая на сына Пьехи заявила, что поступила правильно - РИА Новости, 21.07.2021

Напавшая на сына Пьехи заявила, что поступила правильно

Женщина, напавшая на семилетнего сына певца Стаса Пьехи, отказалась извиняться, а ребенок до сих пор находится в больнице, утверждает адвокат семьи певца Сергей РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:39

2021-07-21T17:39

2021-07-21T18:11

шоубиз

стас пьеха

сергей жорин

александр бастрыкин

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Женщина, напавшая на семилетнего сына певца Стаса Пьехи, отказалась извиняться, а ребенок до сих пор находится в больнице, утверждает адвокат семьи певца Сергей Жорин.Комментариями защиты противоположной стороны РИА Новости пока не располагает."Петя находится в больнице, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ссадины. Что касается напавшей женщины, то ни о каких извинений речи не идет, наоборот, она заявила, что поступила правильно и ребенок виноват сам", - сказал Жорин агентству в среду.По его словам, семья певца надеется, что в ближайшее время будет назначена экспертиза, которая установит степень тяжести вреда здоровью ребенка и его бабушки, которая также получила травмы в ходе инцидента."После этого, мы надеемся, будет возбуждено уголовное дело, и в рамках него будут проведены следственные действия для привлечения виновных к уголовной ответственности", - сказал адвокат.Бывшая супруга Пьехи Наталия ранее сообщила на своей странице в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти, где они отдыхают.Конфликт, по ее словам, начался из-за детской шалости: после того, как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".В ответ соседка подошла к Пете, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшая на его крики бабушка получила от нее сильный удар по руке, заявила Наталия. После инцидента и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца.Этим инцидентом заинтересовались в Следственном комитете, начавшем доследственную проверку, и лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил "при наличии оснований" возбудить уголовное дело.

https://ria.ru/20210721/pekha-1742169187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас пьеха, сергей жорин, александр бастрыкин, происшествия