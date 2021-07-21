https://ria.ru/20210721/pegasus-1742273056.html

Разработчики Pegasus ответили на сообщения СМИ о слежке за политиками

Разработчики Pegasus ответили на сообщения СМИ о слежке за политиками - РИА Новости, 21.07.2021

Разработчики Pegasus ответили на сообщения СМИ о слежке за политиками

Израильская компания NSO Group заявила о прекращении дальнейших контактов с прессой, назвав клеветой обнародованную СМИ информацию об использовании... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:05

2021-07-21T19:05

2021-07-21T19:05

израиль

технологии

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Израильская компания NSO Group заявила о прекращении дальнейших контактов с прессой, назвав клеветой обнародованную СМИ информацию об использовании разработанного компанией программного обеспечения Pegasus для слежки за политиками, бизнесменами, оппозиционерами и журналистами, говорится в заявлении пресс-службы, поступившем в распоряжение РИА Новости.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру."В свете недавней спланированной и хорошо организованной кампании в СМИ, проводимой Forbidden Stories и продвигаемой группами с особыми интересами, а также из-за полного игнорирования фактов, NSO объявляет, что больше не будет отвечать на запросы СМИ по этому поводу и не будет подыгрывать порочной и клеветнической кампании", - сказано в заявлении.В заявлении отмечается, что опубликованный в СМИ "список не является списком целей или потенциальных целей Pegasus".Представители NSO подчеркивают, что технологическая компания не управляет системой и не имеет доступа к данным клиентов, но приобретатели ПО обязаны предоставлять такую ​​информацию компании в рамках расследования.В заявлении утверждается, что производимый программный продукт предназначен для борьбы с терроризмом, педофилией, наркоторговлей, поиску пропавших, защиты воздушного пространства и т.д.В понедельник компания NSO Group сообщила, что расследует возможное неправомерное использование своих технологий после сообщений СМИ о слежке за журналистами, активистами и бизнесменами по всему миру через ее ПО и примет меры вплоть до отключения клиентских систем.Как написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.

https://ria.ru/20210721/izrail-1742223528.html

https://ria.ru/20210720/tekhnologii-1742109608.html

https://ria.ru/20210721/slezhka-1742181257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, технологии, в мире