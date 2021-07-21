Эксперт объяснил, почему штампы в паспорте стали необязательными
Эксперт Юрий Жданов: штамп о браке не обязателен в паспорте РФ, эта информация есть в базах данных
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Отсутствие штампов в паспорте РФ о регистрации брака и детях до 14 лет ни на что не повлияет, так как все сведения уже есть в электронных базах данных, это доказывает и опыт зарубежных стран, рассказал РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию. Обязательно в паспорте производятся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности.
"Это никак ни на что не повлияет. Начать с того, что значительная часть людей брак вообще не регистрирует. А во-вторых, все данные сегодня есть в электронной форме. Поэтому сама отметка сегодня - это не более чем фигура речи, когда говорят "хочу штамп в паспорте". И это желание по-прежнему можно удовлетворить", - сказал Жданов.
По его словам, это доказывает и международный опыт. Указание таких сведений в паспортах на бумажных носителях в настоящее время не соответствует международной практике. В то же время паспорт используется как документ в гражданско-правовых отношениях, где информация о браке и детях это фактически информация о рисках в гражданско-правовых сделках и регистрации собственности в Росреестре.
"Если эти сведения исключить из паспортов на бумажных носителях, то они должны быть в электронных базах данных, к которым должен быть доступ регистраторов, нотариусов, и должна быть возможность получения информации по требованию с согласия гражданина, которого проверяет контрагент", - пояснил Жданов.