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https://ria.ru/20210721/pasport-1742283671.html
Эксперт объяснил, почему штампы в паспорте стали необязательными
Эксперт объяснил, почему штампы в паспорте стали необязательными - РИА Новости, 21.07.2021
Эксперт объяснил, почему штампы в паспорте стали необязательными
Отсутствие штампов в паспорте РФ о регистрации брака и детях до 14 лет ни на что не повлияет, так как все сведения уже есть в электронных базах данных, это... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:29
2021-07-21T20:29
юрий жданов
россия
михаил мишустин
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Отсутствие штампов в паспорте РФ о регистрации брака и детях до 14 лет ни на что не повлияет, так как все сведения уже есть в электронных базах данных, это доказывает и опыт зарубежных стран, рассказал РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию. Обязательно в паспорте производятся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности."Это никак ни на что не повлияет. Начать с того, что значительная часть людей брак вообще не регистрирует. А во-вторых, все данные сегодня есть в электронной форме. Поэтому сама отметка сегодня - это не более чем фигура речи, когда говорят "хочу штамп в паспорте". И это желание по-прежнему можно удовлетворить", - сказал Жданов.По его словам, это доказывает и международный опыт. Указание таких сведений в паспортах на бумажных носителях в настоящее время не соответствует международной практике. В то же время паспорт используется как документ в гражданско-правовых отношениях, где информация о браке и детях это фактически информация о рисках в гражданско-правовых сделках и регистрации собственности в Росреестре."Если эти сведения исключить из паспортов на бумажных носителях, то они должны быть в электронных базах данных, к которым должен быть доступ регистраторов, нотариусов, и должна быть возможность получения информации по требованию с согласия гражданина, которого проверяет контрагент", - пояснил Жданов.
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юрий жданов, россия, михаил мишустин, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество
20:29 21.07.2021
 
Эксперт объяснил, почему штампы в паспорте стали необязательными

Эксперт Юрий Жданов: штамп о браке не обязателен в паспорте РФ, эта информация есть в базах данных

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Отсутствие штампов в паспорте РФ о регистрации брака и детях до 14 лет ни на что не повлияет, так как все сведения уже есть в электронных базах данных, это доказывает и опыт зарубежных стран, рассказал РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию. Обязательно в паспорте производятся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 19:02
Юрист назвал штампы в паспорте пережитком прошлого
"Это никак ни на что не повлияет. Начать с того, что значительная часть людей брак вообще не регистрирует. А во-вторых, все данные сегодня есть в электронной форме. Поэтому сама отметка сегодня - это не более чем фигура речи, когда говорят "хочу штамп в паспорте". И это желание по-прежнему можно удовлетворить", - сказал Жданов.
По его словам, это доказывает и международный опыт. Указание таких сведений в паспортах на бумажных носителях в настоящее время не соответствует международной практике. В то же время паспорт используется как документ в гражданско-правовых отношениях, где информация о браке и детях это фактически информация о рисках в гражданско-правовых сделках и регистрации собственности в Росреестре.
"Если эти сведения исключить из паспортов на бумажных носителях, то они должны быть в электронных базах данных, к которым должен быть доступ регистраторов, нотариусов, и должна быть возможность получения информации по требованию с согласия гражданина, которого проверяет контрагент", - пояснил Жданов.
 
Юрий ЖдановРоссияМихаил МишустинФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Общество
 
 
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