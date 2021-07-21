https://ria.ru/20210721/pasport-1742271837.html

Юрист назвал штампы в паспорте пережитком прошлого

Юрист назвал штампы в паспорте пережитком прошлого - РИА Новости, 21.07.2021

Юрист назвал штампы в паспорте пережитком прошлого

Обязательные штампы в паспорте - это пережиток прошлого, будущее за пластиковыми картами и компьютерными системами, считает адвокат Игорь Трунов. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:02

2021-07-21T19:02

2021-07-21T19:25

игорь трунов

михаил мишустин

паспорт

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обязательные штампы в паспорте - это пережиток прошлого, будущее за пластиковыми картами и компьютерными системами, считает адвокат Игорь Трунов.Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому некоторые отметки в паспорте стали необязательными. Так по желанию гражданина в документ будут вносить данные о регистрации и расторжении брака, о детях, ранее выданных паспортах. Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста."Штампы - это анахронизм, пережитки прошлого. Мы идём вперед, теперь вся жизнь уходит в виртуальное пространство, где другая идентификация - сетчатка глаза или ДНК. Я вообще считаю, что хорошо будет, когда мы откажемся от системы паспортов и перейдем на пластиковые карты, которые встроены в компьютерные системы, и по этой карте вся информация получается мгновенно", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210319/pasport-1602072018.html

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игорь трунов, михаил мишустин, паспорт, общество