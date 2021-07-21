https://ria.ru/20210721/parom-1742286484.html
Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта
Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта - РИА Новости, 21.07.2021
Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта
Паром, на борту которого находилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, врезался в причал порта, незначительные повреждения получил автомобиль главы... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T21:03
2021-07-21T21:03
2021-07-21T21:03
керсти кальюлайд
сааремаа
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в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 июл - РИА Новости. Паром, на борту которого находилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, врезался в причал порта, незначительные повреждения получил автомобиль главы государства, сообщил в среду Sputnik Meedia.По данным портала, паром Tõll отчалил в среду из порта Виртсу Пярнуского уезда в направлении острова Сааремаа, он должен был зайти в порт Куйвасту на острове Муху, но при швартовке столкнулся с причалом порта. При столкновении пострадали как сам паром, так и причал. Причины столкновения выясняются.Советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердил, что на пароме находилась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По его словам, все пассажиры здоровы, в том числе и президент Эстонии. "Автомобилю главы государства были нанесены незначительные повреждения", - добавил Линнамяэ.
https://ria.ru/20210719/nato-1741886142.html
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керсти кальюлайд, сааремаа, эстония, в мире
Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта
Паром с президентом Эстонии Кальюлайд на борту врезался в причал порта