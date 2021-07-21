https://ria.ru/20210721/pamfilova-1742179871.html

Памфилова отреагировала на иск "Яблока" к ЦИК

Памфилова отреагировала на иск "Яблока" к ЦИК - РИА Новости, 21.07.2021

Памфилова отреагировала на иск "Яблока" к ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала а иск "Яблока" в Верховный суд из-за принятого избиркомом порядка видеонаблюдения. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:10

2021-07-21T12:10

2021-07-21T14:24

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала а иск "Яблока" в Верховный суд из-за принятого избиркомом порядка видеонаблюдения.Она привела пример Москвы. В столице для того, чтобы организовать трансляцию в интернете на протяжении трех дней голосования, пришлось бы потратить миллиард рублей."Представьте только: миллиард — для удовлетворения простого любопытства "диванных наблюдателей", — пояснила Памфилова.Для всей страны эта сумма была бы кратно больше, подчеркнула она.По ее словам, ЦИК создает максимально благоприятные условия для наблюдателей от партий, кандидатов и общественников, "которых не может заменить никакое видеонаблюдение". Памфилова также выразила надежду, что авторы иска будут активнее работать именно в этом направлении."Кстати, западноориентированному "Яблоку" стоило бы знать, что именно в странах Запада видеонаблюдение не применяется, поскольку многими это расценивается как вторжение в частную жизнь", — резюмировала она.Ранее ЦИК закрыл трансляции с избирательных участков для обычных граждан, они будут опубликованы на служебном портале, доступ к которым получат избиркомы, партии и кандидаты. Также их можно будет увидеть в центрах наблюдения при общественных палатах в регионах. В партии "Яблоко" посчитали, что такое решение "создает почву для нарушений".

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россия, элла памфилова, цик рф, яблоко, москва, политика