Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/pamfilova-1742179871.html
Памфилова отреагировала на иск "Яблока" к ЦИК
Памфилова отреагировала на иск "Яблока" к ЦИК - РИА Новости, 21.07.2021
Памфилова отреагировала на иск "Яблока" к ЦИК
Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала а иск "Яблока" в Верховный суд из-за принятого избиркомом порядка видеонаблюдения. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:10
2021-07-21T14:24
россия
элла памфилова
цик рф
яблоко
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602617122_0:222:2851:1825_1920x0_80_0_0_f8b3122b0505b23f681a80ea793d00f5.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала а иск "Яблока" в Верховный суд из-за принятого избиркомом порядка видеонаблюдения.Она привела пример Москвы. В столице для того, чтобы организовать трансляцию в интернете на протяжении трех дней голосования, пришлось бы потратить миллиард рублей."Представьте только: миллиард — для удовлетворения простого любопытства "диванных наблюдателей", — пояснила Памфилова.Для всей страны эта сумма была бы кратно больше, подчеркнула она.По ее словам, ЦИК создает максимально благоприятные условия для наблюдателей от партий, кандидатов и общественников, "которых не может заменить никакое видеонаблюдение". Памфилова также выразила надежду, что авторы иска будут активнее работать именно в этом направлении."Кстати, западноориентированному "Яблоку" стоило бы знать, что именно в странах Запада видеонаблюдение не применяется, поскольку многими это расценивается как вторжение в частную жизнь", — резюмировала она.Ранее ЦИК закрыл трансляции с избирательных участков для обычных граждан, они будут опубликованы на служебном портале, доступ к которым получат избиркомы, партии и кандидаты. Также их можно будет увидеть в центрах наблюдения при общественных палатах в регионах. В партии "Яблоко" посчитали, что такое решение "создает почву для нарушений".
https://ria.ru/20210720/vybory-1742001699.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602617122_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3fd089e2fb699a7a141b9f8e135a0530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элла памфилова, цик рф, яблоко, москва, политика
12:10 21.07.2021 (обновлено: 14:24 21.07.2021)
 
Памфилова отреагировала на иск "Яблока" к ЦИК

Председатель ЦИК Памфилова назвала иск партии "Яблоко" об отказе от трансляции выборов абсурдным

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала а иск "Яблока" в Верховный суд из-за принятого избиркомом порядка видеонаблюдения.

"Как вы знаете, партия "Яблоко" вчера подала иск к ЦИК России в Верховный Суд России по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственен, но и в какой-то степени подленький", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она привела пример Москвы. В столице для того, чтобы организовать трансляцию в интернете на протяжении трех дней голосования, пришлось бы потратить миллиард рублей.
"Представьте только: миллиард — для удовлетворения простого любопытства "диванных наблюдателей", — пояснила Памфилова.
Для всей страны эта сумма была бы кратно больше, подчеркнула она.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 12:01
ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы
По ее словам, ЦИК создает максимально благоприятные условия для наблюдателей от партий, кандидатов и общественников, "которых не может заменить никакое видеонаблюдение". Памфилова также выразила надежду, что авторы иска будут активнее работать именно в этом направлении.
"Кстати, западноориентированному "Яблоку" стоило бы знать, что именно в странах Запада видеонаблюдение не применяется, поскольку многими это расценивается как вторжение в частную жизнь", — резюмировала она.
Ранее ЦИК закрыл трансляции с избирательных участков для обычных граждан, они будут опубликованы на служебном портале, доступ к которым получат избиркомы, партии и кандидаты. Также их можно будет увидеть в центрах наблюдения при общественных палатах в регионах. В партии "Яблоко" посчитали, что такое решение "создает почву для нарушений".
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФЯблокоМоскваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
Лента новостейМолния