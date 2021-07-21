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Памфилова отреагировала на иск "Яблока" к ЦИК
Памфилова отреагировала на иск "Яблока" к ЦИК - РИА Новости, 21.07.2021
Памфилова отреагировала на иск "Яблока" к ЦИК
Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала а иск "Яблока" в Верховный суд из-за принятого избиркомом порядка видеонаблюдения. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:10
2021-07-21T12:10
2021-07-21T14:24
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала а иск "Яблока" в Верховный суд из-за принятого избиркомом порядка видеонаблюдения.Она привела пример Москвы. В столице для того, чтобы организовать трансляцию в интернете на протяжении трех дней голосования, пришлось бы потратить миллиард рублей."Представьте только: миллиард — для удовлетворения простого любопытства "диванных наблюдателей", — пояснила Памфилова.Для всей страны эта сумма была бы кратно больше, подчеркнула она.По ее словам, ЦИК создает максимально благоприятные условия для наблюдателей от партий, кандидатов и общественников, "которых не может заменить никакое видеонаблюдение". Памфилова также выразила надежду, что авторы иска будут активнее работать именно в этом направлении."Кстати, западноориентированному "Яблоку" стоило бы знать, что именно в странах Запада видеонаблюдение не применяется, поскольку многими это расценивается как вторжение в частную жизнь", — резюмировала она.Ранее ЦИК закрыл трансляции с избирательных участков для обычных граждан, они будут опубликованы на служебном портале, доступ к которым получат избиркомы, партии и кандидаты. Также их можно будет увидеть в центрах наблюдения при общественных палатах в регионах. В партии "Яблоко" посчитали, что такое решение "создает почву для нарушений".
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россия, элла памфилова, цик рф, яблоко, москва, политика
12:10 21.07.2021 (обновлено: 14:24 21.07.2021)
Памфилова отреагировала на иск "Яблока" к ЦИК
Председатель ЦИК Памфилова назвала иск партии "Яблоко" об отказе от трансляции выборов абсурдным
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Глава ЦИК Элла Памфилова
прокомментировала а иск "Яблока
" в Верховный суд из-за принятого избиркомом порядка видеонаблюдения.
"Как вы знаете, партия "Яблоко" вчера подала иск к ЦИК России в Верховный Суд России по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственен, но и в какой-то степени подленький", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она привела пример Москвы
. В столице для того, чтобы организовать трансляцию в интернете на протяжении трех дней голосования, пришлось бы потратить миллиард рублей.
"Представьте только: миллиард — для удовлетворения простого любопытства "диванных наблюдателей", — пояснила Памфилова.
Для всей страны эта сумма была бы кратно больше, подчеркнула она.
По ее словам, ЦИК создает максимально благоприятные условия для наблюдателей от партий, кандидатов и общественников, "которых не может заменить никакое видеонаблюдение". Памфилова также выразила надежду, что авторы иска будут активнее работать именно в этом направлении.
"Кстати, западноориентированному "Яблоку" стоило бы знать, что именно в странах Запада видеонаблюдение не применяется, поскольку многими это расценивается как вторжение в частную жизнь", — резюмировала она.
Ранее ЦИК закрыл трансляции с избирательных участков для обычных граждан, они будут опубликованы на служебном портале, доступ к которым получат избиркомы, партии и кандидаты. Также их можно будет увидеть в центрах наблюдения при общественных палатах в регионах. В партии "Яблоко" посчитали, что такое решение "создает почву для нарушений".