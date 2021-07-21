https://ria.ru/20210721/pamfilova-1742172281.html
Количество политических партий сократилось до 30, заявила Памфилова
Количество политических партий сократилось до 30, заявила Памфилова - РИА Новости, 21.07.2021
Количество политических партий сократилось до 30, заявила Памфилова
Количество политических партий в РФ фактически сократилось до 30, по двум из них вступило в силу решение Верховного Суда о ликвидации, заявила председатель ЦИК... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:34
2021-07-21T11:34
2021-07-21T11:54
элла памфилова
политика
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество политических партий в РФ фактически сократилось до 30, по двум из них вступило в силу решение Верховного Суда о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она напомнила, что на момент начала избирательной кампании в РФ 32 партии имели право участвовать в выборах."Сейчас после начала кампании фактически вступило в силу решение суда о ликвидации двух политических партий по причине неучастия в выборах - в отношении "Партии Социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу" и "Интернациональной партии России", фактически сейчас 30 партий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
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элла памфилова, политика, россия
11:34 21.07.2021 (обновлено: 11:54 21.07.2021)
Количество политических партий сократилось до 30, заявила Памфилова
Председатель ЦИК Элла Памфилова: количество политических партий фактически сократилось до 30