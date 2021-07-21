Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/pamfilova-1742172281.html
Количество политических партий сократилось до 30, заявила Памфилова
Количество политических партий сократилось до 30, заявила Памфилова - РИА Новости, 21.07.2021
Количество политических партий сократилось до 30, заявила Памфилова
Количество политических партий в РФ фактически сократилось до 30, по двум из них вступило в силу решение Верховного Суда о ликвидации, заявила председатель ЦИК... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:34
2021-07-21T11:54
элла памфилова
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741438544_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_ff7b1047ac927a67760c1c7d383764cf.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество политических партий в РФ фактически сократилось до 30, по двум из них вступило в силу решение Верховного Суда о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она напомнила, что на момент начала избирательной кампании в РФ 32 партии имели право участвовать в выборах."Сейчас после начала кампании фактически вступило в силу решение суда о ликвидации двух политических партий по причине неучастия в выборах - в отношении "Партии Социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу" и "Интернациональной партии России", фактически сейчас 30 партий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
https://ria.ru/20210717/vybory-1741679785.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741438544_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffe8737fea6e2d476ce38fff72ca0a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, политика, россия
11:34 21.07.2021 (обновлено: 11:54 21.07.2021)
 
Количество политических партий сократилось до 30, заявила Памфилова

Председатель ЦИК Элла Памфилова: количество политических партий фактически сократилось до 30

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество политических партий в РФ фактически сократилось до 30, по двум из них вступило в силу решение Верховного Суда о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она напомнила, что на момент начала избирательной кампании в РФ 32 партии имели право участвовать в выборах.
Съезд партии Зеленые - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 16:57
ЦИК заверил списки кандидатов от партии "Зеленые"
"Сейчас после начала кампании фактически вступило в силу решение суда о ликвидации двух политических партий по причине неучастия в выборах - в отношении "Партии Социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу" и "Интернациональной партии России", фактически сейчас 30 партий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
 
Элла ПамфиловаПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
Лента новостейМолния