https://ria.ru/20210721/pamfilova-1742172281.html

Количество политических партий сократилось до 30, заявила Памфилова

Количество политических партий сократилось до 30, заявила Памфилова - РИА Новости, 21.07.2021

Количество политических партий сократилось до 30, заявила Памфилова

Количество политических партий в РФ фактически сократилось до 30, по двум из них вступило в силу решение Верховного Суда о ликвидации, заявила председатель ЦИК... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:34

2021-07-21T11:34

2021-07-21T11:54

элла памфилова

политика

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество политических партий в РФ фактически сократилось до 30, по двум из них вступило в силу решение Верховного Суда о ликвидации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она напомнила, что на момент начала избирательной кампании в РФ 32 партии имели право участвовать в выборах."Сейчас после начала кампании фактически вступило в силу решение суда о ликвидации двух политических партий по причине неучастия в выборах - в отношении "Партии Социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу" и "Интернациональной партии России", фактически сейчас 30 партий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

https://ria.ru/20210717/vybory-1741679785.html

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элла памфилова, политика, россия