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Воронежская область
https://ria.ru/20210721/ovoschi-1742267201.html
В Воронежской области заявили о необходимости регулирования цен на овощи
В Воронежской области заявили о необходимости регулирования цен на овощи - РИА Новости, 21.07.2021
В Воронежской области заявили о необходимости регулирования цен на овощи
Воронежская облдума призвала принять меры по регулированию цен на овощеводческую продукцию в регионе, сообщает в среду заксобрание. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:39
2021-07-21T19:16
воронежская область
россия
владимир нетесов
госдума рф
воронежская областная дума
алексей гордеев
воронежская область
экономика
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ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Воронежская облдума призвала принять меры по регулированию цен на овощеводческую продукцию в регионе, сообщает в среду заксобрание.Меры по снижению стоимости овощеводческой продукции в регионе обсудил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов с руководителем департамента аграрной политики региона Алексеем Сапроновым. По словам Нетёсова, продовольственная безопасность граждан - это одна из приоритетных задач всех органов государственной власти."В последнее время отмечается рост цен на овощную продукцию. Необходимо принять меры, которые позволят нормализовать ситуацию и вернуть цены к приемлемым для населения показателям. Например, организовать поставки овощей на городские рынки и ярмарки напрямую, без посредников. А также оценить соотношение закупочных и отпускных цен в крупных торговых сетях и магазинах области", - сказал Нетёсов.В понедельник прошло совещание правительства РФ с главами регионов и представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый "борщевой набор". Для координации работы по регулированию цен организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, органов власти в регионах и торговых сетей. Ее возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Также на совещании было принято решение создать аналогичные структуры в каждом регионе.В соответствии с этими решениями, в Воронежской области была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты Воронежской областной думы и представители правительства.На встрече Нетёсова с Сапроновым было отмечено, что первичный мониторинг показал дисбаланс цен на овощеводческую продукцию в регионе. Так, цены производителя значительно отличаются от окончательной цены на прилавках магазинов. Между тем, в Воронежской области, по данным департамента аграрной политики, работают 79 фермерских хозяйств и сельхозпредприятий по выращиванию овощей открытого и закрытого грунта. Ежегодный объем производства овощей открытого грунта составляет 410-430 тысяч тонн, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях - 40-50 тысяч тонн. Остальной объем производится в личных подсобных хозяйствах населения.Как отметил Нетёсов, оперативное принятие ряда мер, таких как изменение нормативного регулирования или ориентир на прямые поставки продукции от производителя, минуя посредников, должно привести к выравниванию ситуации со стоимостью овощей для населения. Также обсуждается вопрос организации дополнительных мест торговли для сельхозпроизводителей без торговой наценки и возможность заключения соглашения между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.
https://ria.ru/20210715/voronezh-1741418952.html
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россия, владимир нетесов, госдума рф, воронежская областная дума, алексей гордеев, воронежская область, экономика
18:39 21.07.2021 (обновлено: 19:16 21.07.2021)
 
В Воронежской области заявили о необходимости регулирования цен на овощи

Председатель Воронежской областной думы Нетесов заявил о необходимости регулирования цен на овощи

© Фото : Предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыВстреча председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова с руководителем департамента аграрной политики региона Алексеем Сапроновым
Встреча председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова с руководителем департамента аграрной политики региона Алексеем Сапроновым - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
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ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Воронежская облдума призвала принять меры по регулированию цен на овощеводческую продукцию в регионе, сообщает в среду заксобрание.
Меры по снижению стоимости овощеводческой продукции в регионе обсудил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов с руководителем департамента аграрной политики региона Алексеем Сапроновым. По словам Нетёсова, продовольственная безопасность граждан - это одна из приоритетных задач всех органов государственной власти.
"В последнее время отмечается рост цен на овощную продукцию. Необходимо принять меры, которые позволят нормализовать ситуацию и вернуть цены к приемлемым для населения показателям. Например, организовать поставки овощей на городские рынки и ярмарки напрямую, без посредников. А также оценить соотношение закупочных и отпускных цен в крупных торговых сетях и магазинах области", - сказал Нетёсов.
В понедельник прошло совещание правительства РФ с главами регионов и представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый "борщевой набор". Для координации работы по регулированию цен организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, органов власти в регионах и торговых сетей. Ее возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Также на совещании было принято решение создать аналогичные структуры в каждом регионе.
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В соответствии с этими решениями, в Воронежской области была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты Воронежской областной думы и представители правительства.
На встрече Нетёсова с Сапроновым было отмечено, что первичный мониторинг показал дисбаланс цен на овощеводческую продукцию в регионе. Так, цены производителя значительно отличаются от окончательной цены на прилавках магазинов. Между тем, в Воронежской области, по данным департамента аграрной политики, работают 79 фермерских хозяйств и сельхозпредприятий по выращиванию овощей открытого и закрытого грунта. Ежегодный объем производства овощей открытого грунта составляет 410-430 тысяч тонн, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях - 40-50 тысяч тонн. Остальной объем производится в личных подсобных хозяйствах населения.
Как отметил Нетёсов, оперативное принятие ряда мер, таких как изменение нормативного регулирования или ориентир на прямые поставки продукции от производителя, минуя посредников, должно привести к выравниванию ситуации со стоимостью овощей для населения. Также обсуждается вопрос организации дополнительных мест торговли для сельхозпроизводителей без торговой наценки и возможность заключения соглашения между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.
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