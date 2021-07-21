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В Тольятти 23 иностранца отравились в хостеле
В Тольятти 23 иностранца отравились в хостеле - РИА Новости, 21.07.2021
В Тольятти 23 иностранца отравились в хостеле
Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления постояльцев хостела в Тольятти Самарской области, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:04
2021-07-21T11:04
2021-07-21T11:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
узбекистан
самарская область
происшествия
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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления постояльцев хостела в Тольятти Самарской области, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее в прокуратуре региона РИА Новости сообщили, что ночью 20 июля 23 гражданина Узбекистана, проживающие в хостеле в Тольятти, отравились, из них 13 госпитализированы. Надзорное ведомство начало проверку по данному факту. В мэрии уточняли, что состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести."Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги по предоставлению горячего питания, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), узбекистан, самарская область, происшествия
В Тольятти 23 иностранца отравились в хостеле
СК возбудил уголовное дело после массового отравления 23 граждан Узбекистана в хостеле в Тольятти