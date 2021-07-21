Ярославская область лидирует в модернизации системы обращения с отходами
Правительство региона: Ярославская область лидирует в модернизации системы обращения с отходами
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Ярославская область вошла в число регионов-лидеров по модернизации системы обращения с отходами наряду с ещё 12 субъектами России, сообщает правительство региона.
О том, что регион в числе лидеров, в среду сообщила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко в докладе на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, проведенном в режиме видеоконференции, говорится в сообщении. По словам Абрамченко, в сфере обращения с отходами регионы оценивались по пяти параметрам - снижение отходообразования и объёмов захоронения, переход на раздельный сбор мусора, внедрение механизма "загрязнитель платит", создание мощностей по обработке и утилизации и вторая жизнь отходов через инструменты экономики замкнутого цикла.
Правительство Ярославской области реализует программу "Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами", рассчитанную на 2020-2024 годы с объемом финансирования более 6,4 миллиона рублей. Также работают областные программы "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" и "Чистая страна" в составе национального проекта "Экология". Инициатором создания в регионе новой экологической политики стал губернатор Дмитрий Миронов.
"В процесс создания современной системы обращения с отходами активно включились предприятия, организации и жители региона. В рамках профильной региональной программы на территории Ярославской области мы, в частности, поэтапно решаем задачи по формированию нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами, в том числе с ТКО. Кроме того, мы расширяем и обновляем инфраструктуру для сбора и вывоза отходов, активно развиваем направление по сортировке", - заявил глава региона.
Начиная с 2019 года, в регионе под контролем областного правительства оборудовано и отремонтировано порядка 1200 контейнерных площадок. Активно внедряется система раздельного сбора ТКО, продолжается работа по установке спецконтейнеров оранжевого цвета – их сейчас порядка 700. Оборудовано 208 пунктов сбора батареек.
"В настоящее время идут работы по модернизации мусоросортировочной станции "Чистый город" в Ярославле. Планируется увеличение мощности на 60 тысяч тонн. Также начата работа по созданию в Ростовском и Рыбинском районах мусоросортировочных комплексов мощностью 40 и 60 тысяч тонн соответственно. В Угличе такая станция уже построена. Все это стало возможным благодаря инициированной губернатором Дмитрием Мироновым новой экологической политике", - сообщил директор филиала "Ярославский" ООО "Хартия" Виталий Шубин.
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