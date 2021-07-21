https://ria.ru/20210721/otdykh-1742047371.html

Эксперты назвали регионы России, где популярен отдых в коттеджах

Эксперты назвали регионы России, где популярен отдых в коттеджах - РИА Новости, 21.07.2021

Эксперты назвали регионы России, где популярен отдых в коттеджах

Сервис бронирования жилья для отдыха определил, где можно спастись от жары в оставшиеся полтора летних месяца и провести время в деревянном экодоме или... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:05

2021-07-21T11:05

2021-07-21T11:05

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, где можно спастись от жары в оставшиеся полтора летних месяца и провести время в деревянном экодоме или коттедже, сообщает TVIL.RU.Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами летом 2021 года.По статистике сервиса, путешественники чаще всего бронируют на лето экодома на берегу реки или озера. Самые популярные направления для такого отдыха — Крым, Краснодарский край, Карелия, Башкирия, Тверская область.В десятку самых востребованных городов вошли Евпатория, Ялта, Феодосия, Ейск, Анапа, Должанская, Лахденпохья, Банное, Осташков и Петрозаводск.По статистике сервиса, туристы бронируют экодома на срок от четырех до 11 ночей и тратят на проживание от двух до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Ейске, дороже – в Ялте и Осташкове.

https://ria.ru/20210718/oteli-1741488726.html

республика башкортостан

феодосия

ялта

тверская область

петрозаводск

осташков

ейск

республика крым

евпатория

анапа

краснодарский край

лахденпохья

республика карелия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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