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Туризм
https://ria.ru/20210721/otdykh-1742047371.html
Эксперты назвали регионы России, где популярен отдых в коттеджах
Эксперты назвали регионы России, где популярен отдых в коттеджах - РИА Новости, 21.07.2021
Эксперты назвали регионы России, где популярен отдых в коттеджах
Сервис бронирования жилья для отдыха определил, где можно спастись от жары в оставшиеся полтора летних месяца и провести время в деревянном экодоме или... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:05
2021-07-21T11:05
туризм
отдых в россии 2021 летом
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
жилье
республика башкортостан
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, где можно спастись от жары в оставшиеся полтора летних месяца и провести время в деревянном экодоме или коттедже, сообщает TVIL.RU.Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами летом 2021 года.По статистике сервиса, путешественники чаще всего бронируют на лето экодома на берегу реки или озера. Самые популярные направления для такого отдыха — Крым, Краснодарский край, Карелия, Башкирия, Тверская область.В десятку самых востребованных городов вошли Евпатория, Ялта, Феодосия, Ейск, Анапа, Должанская, Лахденпохья, Банное, Осташков и Петрозаводск.По статистике сервиса, туристы бронируют экодома на срок от четырех до 11 ночей и тратят на проживание от двух до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Ейске, дороже – в Ялте и Осташкове.
https://ria.ru/20210718/oteli-1741488726.html
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феодосия
ялта
тверская область
петрозаводск
осташков
ейск
республика крым
евпатория
анапа
краснодарский край
лахденпохья
республика карелия
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отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, жилье, республика башкортостан, феодосия, новости - туризм, ялта, тверская область, петрозаводск, осташков, ейск, республика крым, евпатория, анапа, краснодарский край, лахденпохья, республика карелия
11:05 21.07.2021
 

Эксперты назвали регионы России, где популярен отдых в коттеджах

© РИА Новости / Михаил МордасовЗагородный дом
Загородный дом - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, где можно спастись от жары в оставшиеся полтора летних месяца и провести время в деревянном экодоме или коттедже, сообщает TVIL.RU.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами летом 2021 года.
По статистике сервиса, путешественники чаще всего бронируют на лето экодома на берегу реки или озера. Самые популярные направления для такого отдыха — Крым, Краснодарский край, Карелия, Башкирия, Тверская область.
В десятку самых востребованных городов вошли Евпатория, Ялта, Феодосия, Ейск, Анапа, Должанская, Лахденпохья, Банное, Осташков и Петрозаводск.
По статистике сервиса, туристы бронируют экодома на срок от четырех до 11 ночей и тратят на проживание от двух до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Ейске, дороже – в Ялте и Осташкове.
Отдыхающие у одного из коттеджей семейного отеля в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 09:44Туризм
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Туризмотдых в России 2021 летомкуда можно лететьотдых на морекуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмЖильеРеспублика БашкортостанФеодосияНовости - ТуризмЯлтаТверская областьПетрозаводскОсташковЕйскРеспублика КрымЕвпаторияАнапаКраснодарский крайЛахденпохьяРеспублика Карелия
 
 
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