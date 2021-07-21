https://ria.ru/20210721/ospa-1742143375.html

В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян

В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян - РИА Новости, 21.07.2021

В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян

Риск проникновения в Россию оспы обезьян не велик, но специалисты мониторят ситуацию, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T07:36

2021-07-21T07:36

2021-07-21T08:56

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Риск проникновения в Россию оспы обезьян не велик, но специалисты мониторят ситуацию, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".На прошлой неделе американские Центры по контролю и профилактике и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили такой диагноз у жителя США, недавно вернувшегося из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти двадцатилетнего перерыва.В "Векторе" разрабатывают современные средства профилактики и лечения инфекции. Продолжаются клинические исследования II-III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения. Благодаря точечному отключению шести генов, отвечающих за синтез нежелательных белков, препарат переносится легче и имеет меньше ограничений по использованию, чем уже имеющиеся.В центре добавили, что еще одна его разработка — противооспенный химический препарат НИОХ-14 — уже успешно прошел доклинические испытания, сейчас идут клинические исследования на 90 добровольцах.

https://ria.ru/20210721/ospa-1742141712.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье, москва, сша, техас, общество