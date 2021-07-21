07:36 21.07.2021 (обновлено: 08:56 21.07.2021)
В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
В научном центре "Вектор" рассказали, что риск проникновения в Россию оспы обезьян низкий
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛаборатория инновационных медицинских технологий в Долгопрудном
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Риск проникновения в Россию оспы обезьян не велик, но специалисты мониторят ситуацию, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
На прошлой неделе американские Центры по контролю и профилактике и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили такой диагноз у жителя США, недавно вернувшегося из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти двадцатилетнего перерыва.
"Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны", — говорится в сообщении.
В "Векторе" разрабатывают современные средства профилактики и лечения инфекции. Продолжаются клинические исследования II-III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения. Благодаря точечному отключению шести генов, отвечающих за синтез нежелательных белков, препарат переносится легче и имеет меньше ограничений по использованию, чем уже имеющиеся.
В центре добавили, что еще одна его разработка — противооспенный химический препарат НИОХ-14 — уже успешно прошел доклинические испытания, сейчас идут клинические исследования на 90 добровольцах.