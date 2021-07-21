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В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян - РИА Новости, 21.07.2021
В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
Риск проникновения в Россию оспы обезьян не велик, но специалисты мониторят ситуацию, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T07:36
2021-07-21T08:56
коронавирус в россии
россия
здоровье
москва
сша
техас
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Риск проникновения в Россию оспы обезьян не велик, но специалисты мониторят ситуацию, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".На прошлой неделе американские Центры по контролю и профилактике и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили такой диагноз у жителя США, недавно вернувшегося из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти двадцатилетнего перерыва.В "Векторе" разрабатывают современные средства профилактики и лечения инфекции. Продолжаются клинические исследования II-III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения. Благодаря точечному отключению шести генов, отвечающих за синтез нежелательных белков, препарат переносится легче и имеет меньше ограничений по использованию, чем уже имеющиеся.В центре добавили, что еще одна его разработка — противооспенный химический препарат НИОХ-14 — уже успешно прошел доклинические испытания, сейчас идут клинические исследования на 90 добровольцах.
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коронавирус в россии, россия, здоровье, москва, сша, техас, общество
07:36 21.07.2021 (обновлено: 08:56 21.07.2021)
 
В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян

В научном центре "Вектор" рассказали, что риск проникновения в Россию оспы обезьян низкий

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛаборатория инновационных медицинских технологий в Долгопрудном
Лаборатория инновационных медицинских технологий в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Риск проникновения в Россию оспы обезьян не велик, но специалисты мониторят ситуацию, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
На прошлой неделе американские Центры по контролю и профилактике и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили такой диагноз у жителя США, недавно вернувшегося из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти двадцатилетнего перерыва.

"Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны", — говорится в сообщении.

В "Векторе" разрабатывают современные средства профилактики и лечения инфекции. Продолжаются клинические исследования II-III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения. Благодаря точечному отключению шести генов, отвечающих за синтез нежелательных белков, препарат переносится легче и имеет меньше ограничений по использованию, чем уже имеющиеся.
В центре добавили, что еще одна его разработка — противооспенный химический препарат НИОХ-14 — уже успешно прошел доклинические испытания, сейчас идут клинические исследования на 90 добровольцах.
Вирус, вызывающий оспу - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
06:35
В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
 
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