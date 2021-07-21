https://ria.ru/20210721/ospa-1742141712.html
В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека - РИА Новости, 21.07.2021
В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
Оспа обезьян у человека — одно из приоритетных для наблюдения заболевание из-за видимого роста таких случаев в мире и возможности дальнейшего распространения... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T06:35
2021-07-21T06:35
2021-07-21T07:32
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Оспа обезьян у человека — одно из приоритетных для наблюдения заболевание из-за видимого роста таких случаев в мире и возможности дальнейшего распространения вируса, сообщили РИА Новости в государственном научном центре "Вектор".Как пояснили собеседники агентства, на прошлой неделе центры по контролю и профилактике США и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили оспу обезьян у американца, недавно вернувшегося из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти двадцатилетнего перерыва.Регулярные случаи завоза оспы обезьян из Африки отмечаются в последние годы – три случая зафиксированы в Великобритании в 2021 году и три — в 2018 году, по одному — в Сингапуре в 2019 году и в Израиле в 2018 году, уточнили в центре. На африканском континенте заболевание затронуло 11 стран.За последние десять лет эндемичную оспу обезьян у человека зарегистрировали в большем количестве стран, чем в течение предыдущих 40 лет, подчеркнули в "Векторе".В центре добавили, что болезнь обычно начинается с головной и мышечной боли, температуры, в течение одного-трех дней после появления лихорадки развиваются характерные кожные высыпания."Основными переносчиками инфекции в природе выступают грызуны и приматы, также возможна ограниченная передача от человека человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте или при контакте с биологическими жидкостями, язвами, а также контаминированными предметами, включая одежду и постельное белье", — заключили в "Векторе".
https://ria.ru/20210721/gepatit-b-1742139821.html
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье, великобритания, сингапур (страна), сша, в мире
06:35 21.07.2021 (обновлено: 07:32 21.07.2021)
В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
В научном центре "Вектор" рассказали об опасности оспы обезьян для человека