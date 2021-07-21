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Автоэксперт назвал типичные ошибки, мешающие вам продать машину
Автоэксперт назвал типичные ошибки, мешающие вам продать машину - РИА Новости, 21.07.2021
Автоэксперт назвал типичные ошибки, мешающие вам продать машину
Автовладельцы допускают ошибку, когда пренебрегают качеством и количеством фотографий автомобиля, который хотят продать, забывая, что покупатель захочет увидеть РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T03:15
2021-07-21T11:49
николай баскаков
россия
продажа
авто
авилон
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Автовладельцы допускают ошибку, когда пренебрегают качеством и количеством фотографий автомобиля, который хотят продать, забывая, что покупатель захочет увидеть машину во всех подробностях, рассказал агентству "Прайм" директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.По его словам, лучше сфотографировать машину с разных ракурсов и планов, особенное внимание уделив интерьеру, и разместить в объявлении фотоподборку минимум из тридцати снимков.Баскаков также напомнил, что важно также составить качественное техническое описание автомобиля, указав наиболее важные данные по продаваемой модели (год выпуска, уровень пробега, уточнить тип двигателя, сколько было владельцев, какая у машины гарантия).
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николай баскаков, россия, продажа, авто, авилон , общество
03:15 21.07.2021 (обновлено: 11:49 21.07.2021)
 
Автоэксперт назвал типичные ошибки, мешающие вам продать машину

Специалист дал советы по продаже автомобиля

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Автовладельцы допускают ошибку, когда пренебрегают качеством и количеством фотографий автомобиля, который хотят продать, забывая, что покупатель захочет увидеть машину во всех подробностях, рассказал агентству "Прайм" директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.
По его словам, лучше сфотографировать машину с разных ракурсов и планов, особенное внимание уделив интерьеру, и разместить в объявлении фотоподборку минимум из тридцати снимков.
"Также владельцу машины важно помнить, что грязный автомобиль и с явными внешними повреждениями снижает шансы на продажу. Поэтому прежде чем продавать его, сначала нужно сделать химчистку и привести в порядок детали кузова", — посоветовал эксперт.
Баскаков также напомнил, что важно также составить качественное техническое описание автомобиля, указав наиболее важные данные по продаваемой модели (год выпуска, уровень пробега, уточнить тип двигателя, сколько было владельцев, какая у машины гарантия).
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 03:15
Автоэксперт объяснил, как водители по незнанию "убивают" коробку-автомат
 
Николай БаскаковРоссияПродажаАвтоАвилонОбщество
 
 
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