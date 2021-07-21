https://ria.ru/20210721/oshibki-1742120619.html

Автоэксперт назвал типичные ошибки, мешающие вам продать машину

Автоэксперт назвал типичные ошибки, мешающие вам продать машину - РИА Новости, 21.07.2021

Автоэксперт назвал типичные ошибки, мешающие вам продать машину

Автовладельцы допускают ошибку, когда пренебрегают качеством и количеством фотографий автомобиля, который хотят продать, забывая, что покупатель захочет увидеть РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T03:15

2021-07-21T03:15

2021-07-21T11:49

николай баскаков

россия

продажа

авто

авилон

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Автовладельцы допускают ошибку, когда пренебрегают качеством и количеством фотографий автомобиля, который хотят продать, забывая, что покупатель захочет увидеть машину во всех подробностях, рассказал агентству "Прайм" директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.По его словам, лучше сфотографировать машину с разных ракурсов и планов, особенное внимание уделив интерьеру, и разместить в объявлении фотоподборку минимум из тридцати снимков.Баскаков также напомнил, что важно также составить качественное техническое описание автомобиля, указав наиболее важные данные по продаваемой модели (год выпуска, уровень пробега, уточнить тип двигателя, сколько было владельцев, какая у машины гарантия).

https://ria.ru/20210720/grobyat-1741953919.html

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2021

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николай баскаков, россия, продажа, авто, авилон , общество