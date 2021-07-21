https://ria.ru/20210721/ogarev-1741812505.html

Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью

Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью - РИА Новости, 21.07.2021

Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью

Мы привыкли считать его "младшим братом" Герцена. Это стереотип. Его жизнь и творчество — не менее яркие. Он вовлечен в политические кружки, оказывается в ссылке, обнаруживает в себе серьезный поэтический дар. Получив наследство, освобождает 4 тысячи своих крестьян. В личной жизни ему не везет. Первая жена бросает его. Вторая влюбляется в Герцена.

2021-07-21T13:56

2021-07-21T13:56

2021-07-21T13:56

россия

восстание декабристов (1825 год)

александр герцен

виктор ерофеев

политика

социальный навигатор

единый государственный экзамен (егэ)

российская империя

литература

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Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью Мы привыкли считать его «младшим братом» Герцена. Но это стереотип. Его жизнь и творчество – не менее яркие. Он вовлечен в политические кружки, оказывается в ссылке, обнаруживает в себе серьезный поэтический дар. Получив наследство, освобождает 4 тысячи своих крестьян. В личной жизни ему не везет. Первая жена бросает его. Вторая влюбляется в Герцена. audio/mpeg

Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью Мы привыкли считать его «младшим братом» Герцена. Но это стереотип. Его жизнь и творчество – не менее яркие. Он вовлечен в политические кружки, оказывается в ссылке, обнаруживает в себе серьезный поэтический дар. Получив наследство, освобождает 4 тысячи своих крестьян. В личной жизни ему не везет. Первая жена бросает его. Вторая влюбляется в Герцена. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восстание декабристов (1825 год), александр герцен, виктор ерофеев, политика, аудио, социальный навигатор, единый государственный экзамен (егэ), российская империя, литература, история, образование - общество, подкаст