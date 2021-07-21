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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210721/ogarev-1741812505.html
Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью
Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью - РИА Новости, 21.07.2021
Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью
Мы привыкли считать его "младшим братом" Герцена. Это стереотип. Его жизнь и творчество — не менее яркие. Он вовлечен в политические кружки, оказывается в ссылке, обнаруживает в себе серьезный поэтический дар. Получив наследство, освобождает 4 тысячи своих крестьян. В личной жизни ему не везет. Первая жена бросает его. Вторая влюбляется в Герцена.
2021-07-21T13:56
2021-07-21T13:56
россия
восстание декабристов (1825 год)
александр герцен
виктор ерофеев
политика
социальный навигатор
единый государственный экзамен (егэ)
российская империя
литература
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Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью
Мы привыкли считать его «младшим братом» Герцена. Но это стереотип. Его жизнь и творчество – не менее яркие. Он вовлечен в политические кружки, оказывается в ссылке, обнаруживает в себе серьезный поэтический дар. Получив наследство, освобождает 4 тысячи своих крестьян. В личной жизни ему не везет. Первая жена бросает его. Вторая влюбляется в Герцена.
audio/mpeg
Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью
Мы привыкли считать его «младшим братом» Герцена. Но это стереотип. Его жизнь и творчество – не менее яркие. Он вовлечен в политические кружки, оказывается в ссылке, обнаруживает в себе серьезный поэтический дар. Получив наследство, освобождает 4 тысячи своих крестьян. В личной жизни ему не везет. Первая жена бросает его. Вторая влюбляется в Герцена.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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россия, восстание декабристов (1825 год), александр герцен, виктор ерофеев, политика, аудио, социальный навигатор, единый государственный экзамен (егэ), российская империя, литература, история, образование - общество, подкаст
13:56 21.07.2021
 

Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью

Подкаст "Заговор классиков"
Огарев. Поэт-революционер с кошмарной личной жизнью
13:56
Читать ria.ru в
Мы привыкли считать его "младшим братом" Герцена. Это стереотип. Его жизнь и творчество — не менее яркие. Он вовлечен в политические кружки, оказывается в ссылке, обнаруживает в себе серьезный поэтический дар. Получив наследство, освобождает 4 тысячи своих крестьян. В личной жизни ему не везет. Первая жена бросает его. Вторая влюбляется в Герцена.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"РоссияВосстание декабристов (1825 год)Александр ГерценВиктор ЕрофеевПолитикаСоциальный навигаторЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Российская империялитератураисторияОбразование - ОбществоПодкаст
 
 
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