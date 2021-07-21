https://ria.ru/20210721/nds-1742212565.html

Эсеры предложили способ борьбы с ростом цен в продовольственных магазинах

Эсеры предложили способ борьбы с ростом цен в продовольственных магазинах - РИА Новости, 21.07.2021

Эсеры предложили способ борьбы с ростом цен в продовольственных магазинах

"Справедливая Россия - За правду" предлагает снизить налог на добавленную стоимость на базовые продукты питания с 10% до 5% для исключения роста цен в... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:41

2021-07-21T14:41

2021-07-21T14:42

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россия

ндс

цены

здоровье - общество

сергей миронов

симферополь

продукты

рост цен на продовольствие в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" предлагает снизить налог на добавленную стоимость на базовые продукты питания с 10% до 5% для исключения роста цен в магазинах, заявил на пресс-конференции в Симферополе председатель партии Сергей Миронов.Также Миронов предложил ввести торговую наценку в магазинах и супермаркетах на основные продукты питания (порядка 28 позиций) не более 15% от оптовой закупочной цены. Председатель партии также предложил перечислять на карты "Мир" малоимущим гражданам ежемесячно порядка 12 тысяч рублей, которые можно потратить только на продукты.Ставка НДС в 10% в России применяется в отношении базовых продуктов, в перечень которых входят, в частности, мясо и мясопродукты, молоко, молочные продукты, рыба и морепродукты (кроме деликатесов), сахар, соль, хлеб, крупы, мука, макаронные изделия, фрукты и овощи.

https://ria.ru/20210604/putin-1735656875.html

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партия "справедливая россия - за правду", россия, ндс, цены, здоровье - общество, сергей миронов, симферополь, продукты, рост цен на продовольствие в россии, экономика