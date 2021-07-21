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Эсеры предложили способ борьбы с ростом цен в продовольственных магазинах
Эсеры предложили способ борьбы с ростом цен в продовольственных магазинах - РИА Новости, 21.07.2021
Эсеры предложили способ борьбы с ростом цен в продовольственных магазинах
"Справедливая Россия - За правду" предлагает снизить налог на добавленную стоимость на базовые продукты питания с 10% до 5% для исключения роста цен в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:41
2021-07-21T14:42
партия "справедливая россия - за правду"
россия
ндс
цены
здоровье - общество
сергей миронов
симферополь
продукты
рост цен на продовольствие в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" предлагает снизить налог на добавленную стоимость на базовые продукты питания с 10% до 5% для исключения роста цен в магазинах, заявил на пресс-конференции в Симферополе председатель партии Сергей Миронов.Также Миронов предложил ввести торговую наценку в магазинах и супермаркетах на основные продукты питания (порядка 28 позиций) не более 15% от оптовой закупочной цены. Председатель партии также предложил перечислять на карты "Мир" малоимущим гражданам ежемесячно порядка 12 тысяч рублей, которые можно потратить только на продукты.Ставка НДС в 10% в России применяется в отношении базовых продуктов, в перечень которых входят, в частности, мясо и мясопродукты, молоко, молочные продукты, рыба и морепродукты (кроме деликатесов), сахар, соль, хлеб, крупы, мука, макаронные изделия, фрукты и овощи.
https://ria.ru/20210604/putin-1735656875.html
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партия "справедливая россия - за правду", россия, ндс, цены, здоровье - общество, сергей миронов, симферополь, продукты, рост цен на продовольствие в россии, экономика
14:41 21.07.2021 (обновлено: 14:42 21.07.2021)
 
Эсеры предложили способ борьбы с ростом цен в продовольственных магазинах

"Справедливая Россия - За правду" предложила снизить НДС на базовые продукты до 5%

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПродажа молочной продукции в магазине "Азбука Вкуса" в Москве
Продажа молочной продукции в магазине Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" предлагает снизить налог на добавленную стоимость на базовые продукты питания с 10% до 5% для исключения роста цен в магазинах, заявил на пресс-конференции в Симферополе председатель партии Сергей Миронов.
"Мы предлагаем: давайте снизим (НДС) на продукты... На продукты НДС 10%. Мы предлагаем снизить до 5", - сказал Миронов, отметив, что продуктовая инфляция в стране, по его расчетам, составляет не менее 20%.
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Также Миронов предложил ввести торговую наценку в магазинах и супермаркетах на основные продукты питания (порядка 28 позиций) не более 15% от оптовой закупочной цены. Председатель партии также предложил перечислять на карты "Мир" малоимущим гражданам ежемесячно порядка 12 тысяч рублей, которые можно потратить только на продукты.
Ставка НДС в 10% в России применяется в отношении базовых продуктов, в перечень которых входят, в частности, мясо и мясопродукты, молоко, молочные продукты, рыба и морепродукты (кроме деликатесов), сахар, соль, хлеб, крупы, мука, макаронные изделия, фрукты и овощи.
 
Партия "Справедливая Россия - за правду"РоссияНДСЦеныЗдоровье - ОбществоСергей МироновСимферопольПродуктыРост цен на продовольствие в РоссииЭкономика
 
 
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