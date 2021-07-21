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В Германии опасаются эпидемий и нашествия паразитов в зонах наводнения
В Германии опасаются эпидемий и нашествия паразитов в зонах наводнения - РИА Новости, 21.07.2021
В Германии опасаются эпидемий и нашествия паразитов в зонах наводнения
Министерство внутренних дел Германии опасается возникновения эпидемий и нашествия паразитов в затронутых наводнением регионах на западе страны, что, в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:22
2021-07-21T20:22
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рейнланд-пфальц
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии опасается возникновения эпидемий и нашествия паразитов в затронутых наводнением регионах на западе страны, что, в частности, связано с разложением туш животных, сообщило издание Spiegel со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний отчет ведомства.Согласно изданию, в документе отмечен риск "эпидемий и нашествия паразитов", риск заражений возрастает, в частности, из-за повышения температуры и "разлагающихся туш животных". Кроме того, в отчете указано, что, по оценкам Немецкого Красного Креста (DRK), наблюдается нехватка медикаментов, есть и угроза дефицита запасов крови. Из-за большого количества мусора на пределе оказались мощности ряда мусоросжигательных заводов. Отмечается, что ранее власти уже выражали опасения из-за возросшего риска распространения COVID-19 в зонах наводнения.Согласно отчету МВД, ущерб, нанесенный водо- и газопроводам, создал и проблемы со снабжением, при этом восстановление "может затянуться на несколько недель или, в некоторых случаях, на несколько месяцев". Упоминается в отчете и еще один риск: наводнение могло затронуть некие "боевые средства", которые находятся близ железной дороги в долине реки Ар в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали не менее 170 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.
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мвд германии, рейнланд-пфальц, германия, в мире
20:22 21.07.2021
 
В Германии опасаются эпидемий и нашествия паразитов в зонах наводнения

МВД Германии опасается возникновения эпидемий и нашествия паразитов в зонах наводнения

© REUTERS / Thilo SchmuelgenУлицы затоплены после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
Улицы затоплены после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии опасается возникновения эпидемий и нашествия паразитов в затронутых наводнением регионах на западе страны, что, в частности, связано с разложением туш животных, сообщило издание Spiegel со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний отчет ведомства.
Согласно изданию, в документе отмечен риск "эпидемий и нашествия паразитов", риск заражений возрастает, в частности, из-за повышения температуры и "разлагающихся туш животных". Кроме того, в отчете указано, что, по оценкам Немецкого Красного Креста (DRK), наблюдается нехватка медикаментов, есть и угроза дефицита запасов крови. Из-за большого количества мусора на пределе оказались мощности ряда мусоросжигательных заводов. Отмечается, что ранее власти уже выражали опасения из-за возросшего риска распространения COVID-19 в зонах наводнения.
Согласно отчету МВД, ущерб, нанесенный водо- и газопроводам, создал и проблемы со снабжением, при этом восстановление "может затянуться на несколько недель или, в некоторых случаях, на несколько месяцев". Упоминается в отчете и еще один риск: наводнение могло затронуть некие "боевые средства", которые находятся близ железной дороги в долине реки Ар в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали не менее 170 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.
"Катастрофа столетия": последствия наводнений в Европе
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

Пожарная машина проезжает по затопленной улице после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
1 из 18

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AP Photo / Valentin Bianchi

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

Люди плывут на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, провинция Льеж, Бельгия
2 из 18

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

© AP Photo / Valentin Bianchi
© AP Photo / Michael Probst

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

Поврежденный замок (слева) в Эрфтштадт-Блессем, Германия
3 из 18

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Eva Plevier

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

Наводнение в Гелле, Нидерланды
4 из 18

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

© REUTERS / Eva Plevier
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

Улицы затоплены после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
5 из 18

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

Рабочие очищают улицы от грязи и воды в затопленном историческом центре Халлайна, Австрия
6 из 18

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl
© REUTERS / Eva Plevier

Затопленный дом в Нидерландах.

Затопленный дом в Гелле, Нидерланды
7 из 18

Затопленный дом в Нидерландах.

© REUTERS / Eva Plevier
© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

Семья наблюдает за водами реки Инн в Рансхофене, Австрия
8 из 18

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl
© AP Photo / Francisco Seco

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

Жилец дома выбрасывает поврежденные предметы из окна после наводнения в Энсивале, Бельгия
9 из 18

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

© AP Photo / Francisco Seco
© REUTERS / Bart Biesemans

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

Поврежденные автомобили и обломки на затопленной улице в Пепинстере, Бельгия
10 из 18

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

© REUTERS / Bart Biesemans
© AP Photo / Virginia Mayo

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

Женщина убирает повреждённые вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия
11 из 18

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

© AP Photo / Virginia Mayo
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

Спасатели идут по затопленной улице после проливных дождей в Валкенбурге, Нидерланды
12 из 18

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
© AP Photo / Virginia Mayo

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

Поврежденные вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия
13 из 18

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

© AP Photo / Virginia Mayo
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

Собака стоит рядом с мешками с песком на затопленной улице после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
14 из 18

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AP Photo / Michael Probst

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

Последствия наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
15 из 18

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Eva Plevier

Впереди — большая работа...

Затопленный интерьер дома в Гелле, Нидерланды
16 из 18

Впереди — большая работа...

© REUTERS / Eva Plevier
© REUTERS / Andreas Gebert

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

Люди убирают грязь после наводнения в центре города Халлайн, Австрия
17 из 18

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

© REUTERS / Andreas Gebert
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

Полицейские и волонтеры убирают завалы в районе, пострадавшем от наводнения в Бад-Мюнстерайфеле, Германия
18 из 18

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
1 из 18

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
2 из 18

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

© AP Photo / Valentin Bianchi
3 из 18

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

© AP Photo / Michael Probst
4 из 18

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

© REUTERS / Eva Plevier
5 из 18

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
6 из 18

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl
7 из 18

Затопленный дом в Нидерландах.

© REUTERS / Eva Plevier
8 из 18

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl
9 из 18

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

© AP Photo / Francisco Seco
10 из 18

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

© REUTERS / Bart Biesemans
11 из 18

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

© AP Photo / Virginia Mayo
12 из 18

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
13 из 18

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

© AP Photo / Virginia Mayo
14 из 18

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
15 из 18

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

© AP Photo / Michael Probst
16 из 18

Впереди — большая работа...

© REUTERS / Eva Plevier
17 из 18

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

© REUTERS / Andreas Gebert
18 из 18

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
 
МВД ГерманииРейнланд-ПфальцГерманияВ мире
 
 
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