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В Германии опасаются эпидемий и нашествия паразитов в зонах наводнения

В Германии опасаются эпидемий и нашествия паразитов в зонах наводнения - РИА Новости, 21.07.2021

В Германии опасаются эпидемий и нашествия паразитов в зонах наводнения

Министерство внутренних дел Германии опасается возникновения эпидемий и нашествия паразитов в затронутых наводнением регионах на западе страны, что, в... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T20:22

2021-07-21T20:22

2021-07-21T20:22

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии опасается возникновения эпидемий и нашествия паразитов в затронутых наводнением регионах на западе страны, что, в частности, связано с разложением туш животных, сообщило издание Spiegel со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний отчет ведомства.Согласно изданию, в документе отмечен риск "эпидемий и нашествия паразитов", риск заражений возрастает, в частности, из-за повышения температуры и "разлагающихся туш животных". Кроме того, в отчете указано, что, по оценкам Немецкого Красного Креста (DRK), наблюдается нехватка медикаментов, есть и угроза дефицита запасов крови. Из-за большого количества мусора на пределе оказались мощности ряда мусоросжигательных заводов. Отмечается, что ранее власти уже выражали опасения из-за возросшего риска распространения COVID-19 в зонах наводнения.Согласно отчету МВД, ущерб, нанесенный водо- и газопроводам, создал и проблемы со снабжением, при этом восстановление "может затянуться на несколько недель или, в некоторых случаях, на несколько месяцев". Упоминается в отчете и еще один риск: наводнение могло затронуть некие "боевые средства", которые находятся близ железной дороги в долине реки Ар в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали не менее 170 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.

рейнланд-пфальц

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд германии, рейнланд-пфальц, германия, в мире