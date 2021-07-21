https://ria.ru/20210721/navodnenie-1742186362.html

Число жертв наводнения в Китае выросло до 25 человек

Число жертв наводнения в Китае выросло до 25 человек - РИА Новости, 21.07.2021

Число жертв наводнения в Китае выросло до 25 человек

Минимум 25 человек погибли, еще семь числятся пропавшими без вести результате проливных дождей в провинции Хэнань, сообщил на пресс-конференции в среду... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:44

2021-07-21T12:44

2021-07-21T13:06

хэнань

чжэнчжоу

китай

в мире

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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Минимум 25 человек погибли, еще семь числятся пропавшими без вести результате проливных дождей в провинции Хэнань, сообщил на пресс-конференции в среду представитель провинциального департамента водного хозяйства Шэнь Цзивэй.Ранее сообщалось о 12 погибших и пяти пострадавших."По состоянию на данный момент в результате проливных дождей уже погибли 25 человек, семь человек числятся пропавшими без вести... В настоящий момент эвакуированы более 160 тысяч человек", - сообщил он.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды.

https://ria.ru/20210721/kitay-1742184655.html

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китай

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хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире