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Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство
Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство - РИА Новости, 21.07.2021
Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство
Граждан России среди погибших и пострадавших в результате наводнения в китайской провинции Хэнань нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:22
2021-07-21T11:22
2021-07-21T11:22
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хэнань
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Граждан России среди погибших и пострадавших в результате наводнения в китайской провинции Хэнань нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров."Посольство связалось с местными властями, нам сообщили, что граждан России среди погибших и пострадавших нет", - заявил дипломат.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил на брифинге в среду, что ведомство не получало сообщений об иностранных гражданах среди жертв и пострадавших.Сильные ливни и наводнения произошли за последние сутки в провинции Хэнань в центральном Китае, сильнее всего пострадал город Чжэнчжоу, где из-за разгула стихии уже погибли 12 человек, в безопасные места эвакуированы 200 тысяч человек. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды.
https://ria.ru/20210721/plotina-1742119743.html
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россия, хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире
Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство
Пресс-атташе посольства в КНР Егоров: россиян среди погибших и пострадавших при наводнении нет