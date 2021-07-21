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Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство
Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство - РИА Новости, 21.07.2021
Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство
Граждан России среди погибших и пострадавших в результате наводнения в китайской провинции Хэнань нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:22
2021-07-21T11:22
россия
хэнань
чжэнчжоу
китай
в мире
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Граждан России среди погибших и пострадавших в результате наводнения в китайской провинции Хэнань нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров."Посольство связалось с местными властями, нам сообщили, что граждан России среди погибших и пострадавших нет", - заявил дипломат.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил на брифинге в среду, что ведомство не получало сообщений об иностранных гражданах среди жертв и пострадавших.Сильные ливни и наводнения произошли за последние сутки в провинции Хэнань в центральном Китае, сильнее всего пострадал город Чжэнчжоу, где из-за разгула стихии уже погибли 12 человек, в безопасные места эвакуированы 200 тысяч человек. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды.
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россия
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россия, хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире
11:22 21.07.2021
 
Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство

Пресс-атташе посольства в КНР Егоров: россиян среди погибших и пострадавших при наводнении нет

© Фото : Посольство Российской Федерации в КНРЗдание посольства России в Пекине
Здание посольства России в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : Посольство Российской Федерации в КНР
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Граждан России среди погибших и пострадавших в результате наводнения в китайской провинции Хэнань нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
"Посольство связалось с местными властями, нам сообщили, что граждан России среди погибших и пострадавших нет", - заявил дипломат.
Наводнение в Чжэнчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
00:19
В результате наводнения в Китае разрушилась плотина
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил на брифинге в среду, что ведомство не получало сообщений об иностранных гражданах среди жертв и пострадавших.
Сильные ливни и наводнения произошли за последние сутки в провинции Хэнань в центральном Китае, сильнее всего пострадал город Чжэнчжоу, где из-за разгула стихии уже погибли 12 человек, в безопасные места эвакуированы 200 тысяч человек. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды.
 
РоссияХэнаньЧжэнчжоуКитайВ мире
 
 
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