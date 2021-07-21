https://ria.ru/20210721/navodnenie-1742169843.html

Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство

Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство - РИА Новости, 21.07.2021

Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство

Граждан России среди погибших и пострадавших в результате наводнения в китайской провинции Хэнань нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:22

2021-07-21T11:22

2021-07-21T11:22

россия

хэнань

чжэнчжоу

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564136283_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_dc7f1a48946f725d7eb03173b4ed645b.jpg

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Граждан России среди погибших и пострадавших в результате наводнения в китайской провинции Хэнань нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров."Посольство связалось с местными властями, нам сообщили, что граждан России среди погибших и пострадавших нет", - заявил дипломат.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил на брифинге в среду, что ведомство не получало сообщений об иностранных гражданах среди жертв и пострадавших.Сильные ливни и наводнения произошли за последние сутки в провинции Хэнань в центральном Китае, сильнее всего пострадал город Чжэнчжоу, где из-за разгула стихии уже погибли 12 человек, в безопасные места эвакуированы 200 тысяч человек. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды.

https://ria.ru/20210721/plotina-1742119743.html

россия

хэнань

чжэнчжоу

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире