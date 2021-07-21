https://ria.ru/20210721/navodnenie-1742143792.html

Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения

Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения - РИА Новости, 21.07.2021

Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения

Власти китайского города Чжэнчжоу (провинция Хэнань) эвакуировали 200 тысяч человек из-за сильного наводнения, сообщает городской отдел пропаганды. Заявление... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T07:41

2021-07-21T07:41

2021-07-21T11:35

наводнение

хэнань

чжэнчжоу

пекин

китай

в мире

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ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости. Власти китайского города Чжэнчжоу (провинция Хэнань) эвакуировали 200 тысяч человек из-за сильного наводнения, сообщает городской отдел пропаганды. Заявление опубликовано газетой "Бэйцзин жибао".Отмечается, что от стихии пострадали 36 тысяч человек. Более 20 тысяч человек привлекли к поисково-спасательным работам, оказанию помощи населению, организации эвакуации и борьбе с затоплениями.Власти с самого утра проводят инспекции на местных рынках и в магазинах, следя, чтобы цены на продовольствие и товары первой необходимости не повышались.За последние сутки в Центральном Китае прошли сильные ливни, которые вызвали наводнения. Чжэнчжоу пострадал больше всего — там уже погибли 12 человек. На некоторых метеостанциях города зарегистрировали исторический рекорд количества осадков. Синоптики предупреждают, что дожди продлятся как минимум до вечера 21 июля. Некоторые районы города остались без электричества и водоснабжения.

https://ria.ru/20210721/plotina-1742119743.html

хэнань

чжэнчжоу

пекин

китай

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наводнение, хэнань, чжэнчжоу, пекин, китай, в мире