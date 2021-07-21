Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения

Власти китайского города Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.
Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.
На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.
На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.
В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".
В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".
Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.
Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.
Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.
Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.
Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.
Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.
Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.
Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.
Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.
Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.
В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.
В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.
Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.
На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.
В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".
Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.
Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.
Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.
Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.
Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.
В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.