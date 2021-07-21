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Модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту
Модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту - РИА Новости, 21.07.2021
Модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно выведен ракетой-носителем "Протон-М" на околоземную орбиту, объявил диктор на смотровой площадке... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:18
2021-07-21T18:18
россия
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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БАЙКОНУР (Казахстан), 21 июл - РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно выведен ракетой-носителем "Протон-М" на околоземную орбиту, объявил диктор на смотровой площадке космодрома Байконур."Есть отделение модуля от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал он. Стыковка "Науки" с МКС намечена на 29 июля."Науку" начали строить в 1995 году, запуск модуля назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели и многие годы старт откладывали.
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россия, протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)
18:18 21.07.2021
 
Модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту

"Роскосмос": запущенный с Байконура российский модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту

© РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука" с космодрома Байконур. Кадр трансляции
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
© Роскосмос
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР (Казахстан), 21 июл - РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно выведен ракетой-носителем "Протон-М" на околоземную орбиту, объявил диктор на смотровой площадке космодрома Байконур.
"Есть отделение модуля от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал он. Стыковка "Науки" с МКС намечена на 29 июля.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
Вчера, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
"Науку" начали строить в 1995 году, запуск модуля назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели и многие годы старт откладывали.
 
РоссияПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосБайконур (город)
 
 
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