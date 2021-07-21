https://ria.ru/20210721/nauka-1742262482.html

Модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту

Модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту - РИА Новости, 21.07.2021

Модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно выведен ракетой-носителем "Протон-М" на околоземную орбиту, объявил диктор на смотровой площадке... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:18

2021-07-21T18:18

2021-07-21T18:18

россия

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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БАЙКОНУР (Казахстан), 21 июл - РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно выведен ракетой-носителем "Протон-М" на околоземную орбиту, объявил диктор на смотровой площадке космодрома Байконур."Есть отделение модуля от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал он. Стыковка "Науки" с МКС намечена на 29 июля."Науку" начали строить в 1995 году, запуск модуля назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели и многие годы старт откладывали.

https://ria.ru/20210721/nauka-1742237945.html

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россия, протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)