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Модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту
Модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту - РИА Новости, 21.07.2021
Модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно выведен ракетой-носителем "Протон-М" на околоземную орбиту, объявил диктор на смотровой площадке... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:18
2021-07-21T18:18
2021-07-21T18:18
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БАЙКОНУР (Казахстан), 21 июл - РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно выведен ракетой-носителем "Протон-М" на околоземную орбиту, объявил диктор на смотровой площадке космодрома Байконур."Есть отделение модуля от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал он. Стыковка "Науки" с МКС намечена на 29 июля."Науку" начали строить в 1995 году, запуск модуля назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели и многие годы старт откладывали.
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россия, протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)
Модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту
"Роскосмос": запущенный с Байконура российский модуль "Наука" вывели на околоземную орбиту