https://ria.ru/20210721/nauka-1742258257.html

С Байконура запустили модуль "Наука" к МКС

С Байконура запустили модуль "Наука" к МКС - РИА Новости, 21.07.2021

С Байконура запустили модуль "Наука" к МКС

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запустили к МКС с космодрома Байконур на ракете "Протон-М", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:02

2021-07-21T18:02

2021-07-21T20:27

россия

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

байконур (город)

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БАЙКОНУР (Казахстан), 21 июл — РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запустили к МКС с космодрома Байконур на ракете "Протон-М", передает корреспондент РИА Новости.Пуск состоялся в расчетное время — 17:58 мск.Согласно плану, полет ракеты "Протон-М" после отрыва от стартового стола и до выведения модуля на орбиту продлится девять с половиной минут. Через 123 секунды после старта отделялась первая ступень. На 331-й секунде — вторая, а затем — головной обтекатель, под которым на этапе полета в атмосфере скрывается "Наука". На 580-й секунде третья ступень должна вывести модуль на эллиптическую орбиту, после чего включатся его системы и раскроются солнечные батареи. Как сообщил диктор на смотровой площадке, модуль успешно вышел на орбиту.По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, солнечные панели и антенны "Науки" успешно раскрылись после выхода на орбиту. Он объяснил задержку с информированием об отделении ракеты проблемами с телеметрией.Полет продлится восемь дней.Модуль "Наука""Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя — Центра Хруничева — в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе есть посторонние частицы.Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, модуль вернули на доработку. До 2020 года этим занимались специалисты Центра Хруничева, после чего "Науку" отправили на Байконур, где она прошла все испытания.В ней есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Она также оборудована шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

https://ria.ru/20210618/mks-1737512021.html

https://ria.ru/20210721/nauka-1742237945.html

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Запуск с Байконура российского модуля "Наука" Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запустили к МКС с космодрома Байконур на ракете "Протон-М". 2021-07-21T18:02 true PT0M23S

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россия, протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, байконур (город)