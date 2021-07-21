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МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС - РИА Новости, 21.07.2021
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
Запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" запланирован на 17:58 21 июля. К Международной космической станции его доставит ракета-носитель "Протон-М",... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:42
2021-07-21T16:42
2021-07-21T16:49
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Запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" запланирован на 17:58 21 июля. К Международной космической станции его доставит ракета-носитель "Протон-М", новый блок будет пристыкован к служебному модулю "Звезда". Благодаря "Науке" у российских космонавтов появится дополнительное оборудование для исследований, а также улучшатся условия пребывания на МКС (еще одна каюта и туалет). Что находится внутри отечественной орбитальной лаборатории и какие у нее особенности — в инфографике Ria.ru.
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россия, космос, инфографика, международная космическая станция (мкс), роскосмос