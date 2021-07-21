https://ria.ru/20210721/nauka-1742237945.html

МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС

МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС - РИА Новости, 21.07.2021

МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС

Запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" запланирован на 17:58 21 июля. К Международной космической станции его доставит ракета-носитель "Протон-М",... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:42

2021-07-21T16:42

2021-07-21T16:49

россия

космос

инфографика

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

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Запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" запланирован на 17:58 21 июля. К Международной космической станции его доставит ракета-носитель "Протон-М", новый блок будет пристыкован к служебному модулю "Звезда". Благодаря "Науке" у российских космонавтов появится дополнительное оборудование для исследований, а также улучшатся условия пребывания на МКС (еще одна каюта и туалет). Что находится внутри отечественной орбитальной лаборатории и какие у нее особенности — в инфографике Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос, инфографика, международная космическая станция (мкс), роскосмос