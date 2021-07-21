Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/natsproekt-1742282248.html
Чернышенко и Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов в ПФО
Чернышенко и Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов в ПФО - РИА Новости, 21.07.2021
Чернышенко и Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов в ПФО
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, назначенный куратором в Приволжском федеральном округе (ПФО), и полпред президента России в округе РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:17
2021-07-21T20:17
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
игорь комаров
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_1ef3d1dc183b51aac847c672961a050f.jpg
УФА, 21 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, назначенный куратором в Приволжском федеральном округе (ПФО), и полпред президента России в округе Игорь Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов, сообщает пресс-служба полпредства.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом закрепил за каждым федеральным округом курирующего вице-премьера. За Приволжский федеральный округ в правительстве России будет отвечать Чернышенко, который в кабинете министров занимается вопросами цифровой экономики и инноваций."В рамках телефонного разговора были определены первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО, связанные с отработкой поручений президента РФ Владимира Путина, ускорением реализации национальных проектов и достижением национальных целей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Чернышенко обозначил программы и инструменты правительства РФ, в том числе существующие на площадке координационного центра, руководителем которого он является."Координационный центр правительства создан по поручению президента. Мы круглосуточно собираем на его базе первичные данные со всей страны, ведем мониторинг эффективности исполнения поручений президента и премьера, отслеживаем регионы по достижению национальных целей и отрабатываем инциденты. Это позволяет принимать оперативные решения в интересах граждан. Уверен, эти инструменты мы будем наращивать и в работе по округу", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.Он также отметил, что у ПФО есть большой промышленный и научно-технологический потенциал, туристические возможности и интересные традиции, вместе с тем сложившая неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения являются общими вызовами."Комаров подчеркнул первоочередность выполнения поручений президента РФ и выразил готовность использования всех инструментов, существующих в правительстве РФ, а также возможностей региональных и окружного ЦУРов для обеспечения прозрачности и ускорения реализации национальных проектов", - сообщает пресс-служба полпреда.Как сообщил РИА Новости источник в аппарате вице-премьера, также планируется совместное совещание Чернышенко и Комарова с главами регионов в одном из субъектов ПФО. Точная дата поездки, а также выбранный для визита регион определяются.
https://ria.ru/20210720/turizm-1742000552.html
https://ria.ru/20210719/kuratorstvo-1741868621.html
https://ria.ru/20210719/chernyshenko-1741853865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_f36018abddad8610b25321d5fd0e6f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, игорь комаров, политика
20:17 21.07.2021
 
Чернышенко и Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов в ПФО

Чернышенко и Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов в ПФО

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 21 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, назначенный куратором в Приволжском федеральном округе (ПФО), и полпред президента России в округе Игорь Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов, сообщает пресс-служба полпредства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом закрепил за каждым федеральным округом курирующего вице-премьера. За Приволжский федеральный округ в правительстве России будет отвечать Чернышенко, который в кабинете министров занимается вопросами цифровой экономики и инноваций.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
20 июля, 11:56
Чувашия обсудит с Чернышенко запуск инвестпроектов и развитие туризма
"В рамках телефонного разговора были определены первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО, связанные с отработкой поручений президента РФ Владимира Путина, ускорением реализации национальных проектов и достижением национальных целей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Чернышенко обозначил программы и инструменты правительства РФ, в том числе существующие на площадке координационного центра, руководителем которого он является.
"Координационный центр правительства создан по поручению президента. Мы круглосуточно собираем на его базе первичные данные со всей страны, ведем мониторинг эффективности исполнения поручений президента и премьера, отслеживаем регионы по достижению национальных целей и отрабатываем инциденты. Это позволяет принимать оперативные решения в интересах граждан. Уверен, эти инструменты мы будем наращивать и в работе по округу", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:43Нижегородская область
Никитин: кураторство Чернышенко поможет развитию Нижегородской области
Он также отметил, что у ПФО есть большой промышленный и научно-технологический потенциал, туристические возможности и интересные традиции, вместе с тем сложившая неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения являются общими вызовами.
"Комаров подчеркнул первоочередность выполнения поручений президента РФ и выразил готовность использования всех инструментов, существующих в правительстве РФ, а также возможностей региональных и окружного ЦУРов для обеспечения прозрачности и ускорения реализации национальных проектов", - сообщает пресс-служба полпреда.
Как сообщил РИА Новости источник в аппарате вице-премьера, также планируется совместное совещание Чернышенко и Комарова с главами регионов в одном из субъектов ПФО. Точная дата поездки, а также выбранный для визита регион определяются.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
19 июля, 13:55
Махонин прокомментировал назначение Чернышенко куратором ПФО
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинИгорь КомаровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
03:32Глава "Нафтогаза" усомнился в транзите российского газа после 2024 года
Лента новостейМолния