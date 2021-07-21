https://ria.ru/20210721/natsproekt-1742282248.html
Чернышенко и Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов в ПФО
Чернышенко и Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов в ПФО - РИА Новости, 21.07.2021
Чернышенко и Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов в ПФО
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, назначенный куратором в Приволжском федеральном округе (ПФО), и полпред президента России в округе РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:17
2021-07-21T20:17
2021-07-21T20:17
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
игорь комаров
политика
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УФА, 21 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, назначенный куратором в Приволжском федеральном округе (ПФО), и полпред президента России в округе Игорь Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов, сообщает пресс-служба полпредства.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом закрепил за каждым федеральным округом курирующего вице-премьера. За Приволжский федеральный округ в правительстве России будет отвечать Чернышенко, который в кабинете министров занимается вопросами цифровой экономики и инноваций."В рамках телефонного разговора были определены первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО, связанные с отработкой поручений президента РФ Владимира Путина, ускорением реализации национальных проектов и достижением национальных целей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Чернышенко обозначил программы и инструменты правительства РФ, в том числе существующие на площадке координационного центра, руководителем которого он является."Координационный центр правительства создан по поручению президента. Мы круглосуточно собираем на его базе первичные данные со всей страны, ведем мониторинг эффективности исполнения поручений президента и премьера, отслеживаем регионы по достижению национальных целей и отрабатываем инциденты. Это позволяет принимать оперативные решения в интересах граждан. Уверен, эти инструменты мы будем наращивать и в работе по округу", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.Он также отметил, что у ПФО есть большой промышленный и научно-технологический потенциал, туристические возможности и интересные традиции, вместе с тем сложившая неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения являются общими вызовами."Комаров подчеркнул первоочередность выполнения поручений президента РФ и выразил готовность использования всех инструментов, существующих в правительстве РФ, а также возможностей региональных и окружного ЦУРов для обеспечения прозрачности и ускорения реализации национальных проектов", - сообщает пресс-служба полпреда.Как сообщил РИА Новости источник в аппарате вице-премьера, также планируется совместное совещание Чернышенко и Комарова с главами регионов в одном из субъектов ПФО. Точная дата поездки, а также выбранный для визита регион определяются.
https://ria.ru/20210720/turizm-1742000552.html
https://ria.ru/20210719/kuratorstvo-1741868621.html
https://ria.ru/20210719/chernyshenko-1741853865.html
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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, игорь комаров, политика
Чернышенко и Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов в ПФО
Чернышенко и Комаров договорились ускорить реализацию нацпроектов в ПФО
УФА, 21 июл - РИА Новости.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
, назначенный куратором в Приволжском федеральном округе (ПФО), и полпред президента России в округе Игорь Комаров
договорились ускорить реализацию нацпроектов, сообщает пресс-служба полпредства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин
своим указом закрепил за каждым федеральным округом курирующего вице-премьера. За Приволжский федеральный округ в правительстве России будет отвечать Чернышенко, который в кабинете министров занимается вопросами цифровой экономики и инноваций.
"В рамках телефонного разговора были определены первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО, связанные с отработкой поручений президента РФ Владимира Путина
, ускорением реализации национальных проектов и достижением национальных целей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Чернышенко обозначил программы и инструменты правительства РФ, в том числе существующие на площадке координационного центра, руководителем которого он является.
"Координационный центр правительства создан по поручению президента. Мы круглосуточно собираем на его базе первичные данные со всей страны, ведем мониторинг эффективности исполнения поручений президента и премьера, отслеживаем регионы по достижению национальных целей и отрабатываем инциденты. Это позволяет принимать оперативные решения в интересах граждан. Уверен, эти инструменты мы будем наращивать и в работе по округу", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.
Он также отметил, что у ПФО есть большой промышленный и научно-технологический потенциал, туристические возможности и интересные традиции, вместе с тем сложившая неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения являются общими вызовами.
"Комаров подчеркнул первоочередность выполнения поручений президента РФ и выразил готовность использования всех инструментов, существующих в правительстве РФ, а также возможностей региональных и окружного ЦУРов для обеспечения прозрачности и ускорения реализации национальных проектов", - сообщает пресс-служба полпреда.
Как сообщил РИА Новости источник в аппарате вице-премьера, также планируется совместное совещание Чернышенко и Комарова с главами регионов в одном из субъектов ПФО. Точная дата поездки, а также выбранный для визита регион определяются.