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Ливерпуль исключили из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ливерпуль исключили из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 21.07.2021

Ливерпуль исключили из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал за исключение Ливерпуля из списка объектов Всемирного наследия из-за утраты характеристик, указывающих на... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:30

2021-07-21T14:30

2021-07-21T14:51

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ПАРИЖ, 21 июл – РИА Новости. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал за исключение Ливерпуля из списка объектов Всемирного наследия из-за утраты характеристик, указывающих на универсальную ценность."Комитет Всемирного наследия в ходе своей 44-й сессии, которая проходит в Фучжоу в режиме онлайн, принял решение исключить объект "Ливерпуль – город мореходов и торговцев" (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) из списка Всемирного наследия в связи с необратимой утратой характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта", - говорится в коммюнике ЮНЕСКО.Ливерпуль был внесен в список Всемирного наследия в 2004 году и в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, в 2012 году из-за опасений в связи с проектом Liverpool Waters. "С тех пор осуществление этого проекта, наряду с другими разработками, продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что эти сооружения наносят ущерб подлинности и целостности объекта", - отмечается в пресс-релизе.В ЮНЕСКО отмечают, что любое исключение из списка Всемирного наследия - это потеря для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей и обязательств в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии.После Долины Эльбы близ Дрездена в Германии и Резервата аравийской антилопы в Омане Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус Всемирного наследия.

https://ria.ru/20210326/baget-1602942029.html

https://ria.ru/20210309/yunesko-1600434230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, юнеско, великобритания, ливерпуль, в мире