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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210721/nasledie-1742209618.html
Ливерпуль исключили из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ливерпуль исключили из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 21.07.2021
Ливерпуль исключили из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал за исключение Ливерпуля из списка объектов Всемирного наследия из-за утраты характеристик, указывающих на... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:30
2021-07-21T14:51
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ливерпуль
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ПАРИЖ, 21 июл – РИА Новости. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал за исключение Ливерпуля из списка объектов Всемирного наследия из-за утраты характеристик, указывающих на универсальную ценность."Комитет Всемирного наследия в ходе своей 44-й сессии, которая проходит в Фучжоу в режиме онлайн, принял решение исключить объект "Ливерпуль – город мореходов и торговцев" (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) из списка Всемирного наследия в связи с необратимой утратой характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта", - говорится в коммюнике ЮНЕСКО.Ливерпуль был внесен в список Всемирного наследия в 2004 году и в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, в 2012 году из-за опасений в связи с проектом Liverpool Waters. "С тех пор осуществление этого проекта, наряду с другими разработками, продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что эти сооружения наносят ущерб подлинности и целостности объекта", - отмечается в пресс-релизе.В ЮНЕСКО отмечают, что любое исключение из списка Всемирного наследия - это потеря для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей и обязательств в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии.После Долины Эльбы близ Дрездена в Германии и Резервата аравийской антилопы в Омане Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус Всемирного наследия.
https://ria.ru/20210326/baget-1602942029.html
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новости - туризм, юнеско, великобритания, ливерпуль, в мире
14:30 21.07.2021 (обновлено: 14:51 21.07.2021)
 
Ливерпуль исключили из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет ЮНЕСКО исключил Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия

© Depositphotos / sakhanphotographyЛиверпуль, Великобритания
Ливерпуль, Великобритания - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Depositphotos / sakhanphotography
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ПАРИЖ, 21 июл – РИА Новости. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал за исключение Ливерпуля из списка объектов Всемирного наследия из-за утраты характеристик, указывающих на универсальную ценность.
"Комитет Всемирного наследия в ходе своей 44-й сессии, которая проходит в Фучжоу в режиме онлайн, принял решение исключить объект "Ливерпуль – город мореходов и торговцев" (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) из списка Всемирного наследия в связи с необратимой утратой характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта", - говорится в коммюнике ЮНЕСКО.
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Ливерпуль был внесен в список Всемирного наследия в 2004 году и в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, в 2012 году из-за опасений в связи с проектом Liverpool Waters. "С тех пор осуществление этого проекта, наряду с другими разработками, продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что эти сооружения наносят ущерб подлинности и целостности объекта", - отмечается в пресс-релизе.
В ЮНЕСКО отмечают, что любое исключение из списка Всемирного наследия - это потеря для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей и обязательств в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии.
После Долины Эльбы близ Дрездена в Германии и Резервата аравийской антилопы в Омане Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус Всемирного наследия.
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