https://ria.ru/20210721/narody-1742292730.html
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины - РИА Новости, 21.07.2021
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины
Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", таковыми признали крымских татар, караимов и крымчаков, сообщили в офисе президента. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:19
2021-07-21T22:19
2021-07-21T23:00
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e38fade97254553cc6dd45fa01feedee.jpg
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", таковыми признали крымских татар, караимов и крымчаков, сообщили в офисе президента.Русские в этот перечень не вошли. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Верховная рада приняла законопроект 1 июля. Как гласит документ, коренной народ — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов, свободно проводят свое экономическое, социальное и культурное развитие. Им гарантируется право открывать учебные заведения и учиться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязано защищать коренные народы от геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением части 3 статьи 7. Она дает право направлять на нужды коренных народов часть доходов от пользования природными ресурсами. Как указано, этот пункт должен вступить в силу "после возвращения временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины".
https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html
https://ria.ru/20210713/ukraina-1741055123.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0554902203a2f0d53da49b2b9540b0e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский
подписал закон "О коренных народах Украины", таковыми признали крымских татар, караимов и крымчаков, сообщили в офисе президента.
Русские в этот перечень не вошли. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Верховная рада приняла законопроект 1 июля.
Как гласит документ, коренной народ — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.
Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов, свободно проводят свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Им гарантируется право открывать учебные заведения и учиться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязано защищать коренные народы от геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.
Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением части 3 статьи 7. Она дает право направлять на нужды коренных народов часть доходов от пользования природными ресурсами. Как указано, этот пункт должен вступить в силу "после возвращения временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя
под общую юрисдикцию Украины".