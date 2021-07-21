https://ria.ru/20210721/narody-1742292730.html

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины - РИА Новости, 21.07.2021

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", таковыми признали крымских татар, караимов и крымчаков, сообщили в офисе президента. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T22:19

2021-07-21T22:19

2021-07-21T23:00

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КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", таковыми признали крымских татар, караимов и крымчаков, сообщили в офисе президента.Русские в этот перечень не вошли. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Верховная рада приняла законопроект 1 июля. Как гласит документ, коренной народ — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов, свободно проводят свое экономическое, социальное и культурное развитие. Им гарантируется право открывать учебные заведения и учиться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязано защищать коренные народы от геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением части 3 статьи 7. Она дает право направлять на нужды коренных народов часть доходов от пользования природными ресурсами. Как указано, этот пункт должен вступить в силу "после возвращения временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины".

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

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