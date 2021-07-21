https://ria.ru/20210721/narkotiki-1742222414.html

Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи

Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи - РИА Новости, 21.07.2021

Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи

Житель Курской области пытался провезти крупную партию наркотиков в Сочи, но был задержан инспекторами ДПС на посту "Магри", сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:17

2021-07-21T15:17

2021-07-21T15:17

россия

гумвд

краснодарский край

наркотики

происшествия

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СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Житель Курской области пытался провезти крупную партию наркотиков в Сочи, но был задержан инспекторами ДПС на посту "Магри", сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю."На стационарном посту ДПС "Магри" госавтоинспекторы для проверки документов остановили автомобиль марки Volkswagen Passat под управлением 34-летнего приезжего из Курской области. При виде полицейских мужчина заметно нервничал. В результате осмотра транспортного средства в багажном отделении правоохранители обнаружили сабвуфер, внутри которого находилось 19 свертков с кристаллообразным веществом. Кроме того, в салоне автомобиля госавтоинспекторы обнаружили электронные весы и упаковочный материал", - говорится в сообщении.Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном, общий вес которого составил более 2,6 килограмма. Как сообщают в краевом управлении МВД, молодой человек приобрел наркотики в Москве, чтобы реализовать их на курорте методом тайных закладок. В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.

https://ria.ru/20210720/taynik-1742085030.html

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россия, гумвд, краснодарский край, наркотики, происшествия