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Мэр Ялты пожаловалась на "нашествие" уличных музыкантов
Мэр Ялты пожаловалась на "нашествие" уличных музыкантов - РИА Новости, 21.07.2021
Мэр Ялты пожаловалась на "нашествие" уличных музыкантов
Глава администрации Ялты Янина Павленко на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 пожаловалась на "несметное количество" уличных музыкантов, которые приезжают РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:39
2021-07-21T12:40
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коронавирус covid-19
янина павленко
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здоровье - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 пожаловалась на "несметное количество" уличных музыкантов, которые приезжают в город, реагируя на "безумный спрос" на такого рода развлечения."У нас безумный, хаотический спрос на Ялту среди уличных музыкантов. Их приезжает несметное количество", - сказала Павленко на заседании.При этом она пообещала, что городская администрация усилит работу по "недопущению выступлений музыкантов" на черноморской набережной, что приводит к скоплению людей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, янина павленко, коронавирусы, здоровье - общество, ялта, общество
12:39 21.07.2021 (обновлено: 12:40 21.07.2021)
 
Мэр Ялты пожаловалась на "нашествие" уличных музыкантов

Мэр Ялты Павленко на заседании по COVID-19 пожаловалась на скопления людей вокруг уличных музыкантов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 пожаловалась на "несметное количество" уличных музыкантов, которые приезжают в город, реагируя на "безумный спрос" на такого рода развлечения.
"У нас безумный, хаотический спрос на Ялту среди уличных музыкантов. Их приезжает несметное количество", - сказала Павленко на заседании.
При этом она пообещала, что городская администрация усилит работу по "недопущению выступлений музыкантов" на черноморской набережной, что приводит к скоплению людей.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Янина ПавленкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯлтаОбщество
 
 
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