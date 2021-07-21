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Мэр Ялты пожаловалась на "нашествие" уличных музыкантов

Мэр Ялты пожаловалась на "нашествие" уличных музыкантов - РИА Новости, 21.07.2021

Мэр Ялты пожаловалась на "нашествие" уличных музыкантов

Глава администрации Ялты Янина Павленко на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 пожаловалась на "несметное количество" уличных музыкантов, которые приезжают РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:39

2021-07-21T12:39

2021-07-21T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 пожаловалась на "несметное количество" уличных музыкантов, которые приезжают в город, реагируя на "безумный спрос" на такого рода развлечения."У нас безумный, хаотический спрос на Ялту среди уличных музыкантов. Их приезжает несметное количество", - сказала Павленко на заседании.При этом она пообещала, что городская администрация усилит работу по "недопущению выступлений музыкантов" на черноморской набережной, что приводит к скоплению людей.

ялта

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2021

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