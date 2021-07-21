https://ria.ru/20210721/muzey-1742210329.html
Двух жителей Тулы осудили за хищение имущества из музея "Ясная Поляна"
Двух жителей Тулы осудили за хищение имущества из музея "Ясная Поляна" - РИА Новости, 21.07.2021
Двух жителей Тулы осудили за хищение имущества из музея "Ясная Поляна"
Двое жителей Тулы приговорены к лишению свободы за хищение из музея-усадьбы "Ясная Поляна" театрального оборудования и кондиционеров на сумму в 39 миллионов... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:32
2021-07-21T14:32
2021-07-21T14:32
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Двое жителей Тулы приговорены к лишению свободы за хищение из музея-усадьбы "Ясная Поляна" театрального оборудования и кондиционеров на сумму в 39 миллионов рублей, сообщает прокуратура Тульской области.В суде было установлено, что в феврале 2018 года и в марте 2020 года 31-летний и 38-летний жители Тулы проникли на охраняемую территорию государственного музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна"."Они тайно похитили театральное оборудование на общую сумму свыше 23 миллионов рублей и оборудование систем вентиляции и кондиционирования на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. После этого похищенное реализовывали через сайт "Авито", причинив учреждению культуры ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Отмечается, что часть похищенного, на сумму в 25 миллионов рублей, возвращено законному владельцу."Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до четырех лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.
https://ria.ru/20210721/krazha-1742159345.html
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россия, тула, тульская область, происшествия
Двух жителей Тулы осудили за хищение имущества из музея "Ясная Поляна"
Двое жителей Тулы осуждены за хищение имущества из музея "Ясная Поляна" на 39 миллионов рублей
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости.
Двое жителей Тулы
приговорены к лишению свободы за хищение из музея-усадьбы "Ясная Поляна" театрального оборудования и кондиционеров на сумму в 39 миллионов рублей, сообщает прокуратура Тульской области
.
В суде было установлено, что в феврале 2018 года и в марте 2020 года 31-летний и 38-летний жители Тулы проникли на охраняемую территорию государственного музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна".
"Они тайно похитили театральное оборудование на общую сумму свыше 23 миллионов рублей и оборудование систем вентиляции и кондиционирования на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. После этого похищенное реализовывали через сайт "Авито", причинив учреждению культуры ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть похищенного, на сумму в 25 миллионов рублей, возвращено законному владельцу.
"Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до четырех лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.