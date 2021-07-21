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Двух жителей Тулы осудили за хищение имущества из музея "Ясная Поляна"
Двух жителей Тулы осудили за хищение имущества из музея "Ясная Поляна" - РИА Новости, 21.07.2021
Двух жителей Тулы осудили за хищение имущества из музея "Ясная Поляна"
Двое жителей Тулы приговорены к лишению свободы за хищение из музея-усадьбы "Ясная Поляна" театрального оборудования и кондиционеров на сумму в 39 миллионов... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:32
2021-07-21T14:32
россия
тула
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Двое жителей Тулы приговорены к лишению свободы за хищение из музея-усадьбы "Ясная Поляна" театрального оборудования и кондиционеров на сумму в 39 миллионов рублей, сообщает прокуратура Тульской области.В суде было установлено, что в феврале 2018 года и в марте 2020 года 31-летний и 38-летний жители Тулы проникли на охраняемую территорию государственного музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна"."Они тайно похитили театральное оборудование на общую сумму свыше 23 миллионов рублей и оборудование систем вентиляции и кондиционирования на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. После этого похищенное реализовывали через сайт "Авито", причинив учреждению культуры ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Отмечается, что часть похищенного, на сумму в 25 миллионов рублей, возвращено законному владельцу."Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до четырех лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.
https://ria.ru/20210721/krazha-1742159345.html
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россия, тула, тульская область, происшествия
14:32 21.07.2021
 
Двух жителей Тулы осудили за хищение имущества из музея "Ясная Поляна"

Двое жителей Тулы осуждены за хищение имущества из музея "Ясная Поляна" на 39 миллионов рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Двое жителей Тулы приговорены к лишению свободы за хищение из музея-усадьбы "Ясная Поляна" театрального оборудования и кондиционеров на сумму в 39 миллионов рублей, сообщает прокуратура Тульской области.
В суде было установлено, что в феврале 2018 года и в марте 2020 года 31-летний и 38-летний жители Тулы проникли на охраняемую территорию государственного музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна".
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"Они тайно похитили театральное оборудование на общую сумму свыше 23 миллионов рублей и оборудование систем вентиляции и кондиционирования на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. После этого похищенное реализовывали через сайт "Авито", причинив учреждению культуры ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть похищенного, на сумму в 25 миллионов рублей, возвращено законному владельцу.
"Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до четырех лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.
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