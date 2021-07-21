https://ria.ru/20210721/muzey-1742210329.html

Двух жителей Тулы осудили за хищение имущества из музея "Ясная Поляна"

Двух жителей Тулы осудили за хищение имущества из музея "Ясная Поляна" - РИА Новости, 21.07.2021

Двух жителей Тулы осудили за хищение имущества из музея "Ясная Поляна"

Двое жителей Тулы приговорены к лишению свободы за хищение из музея-усадьбы "Ясная Поляна" театрального оборудования и кондиционеров на сумму в 39 миллионов... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:32

2021-07-21T14:32

2021-07-21T14:32

россия

тула

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Двое жителей Тулы приговорены к лишению свободы за хищение из музея-усадьбы "Ясная Поляна" театрального оборудования и кондиционеров на сумму в 39 миллионов рублей, сообщает прокуратура Тульской области.В суде было установлено, что в феврале 2018 года и в марте 2020 года 31-летний и 38-летний жители Тулы проникли на охраняемую территорию государственного музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна"."Они тайно похитили театральное оборудование на общую сумму свыше 23 миллионов рублей и оборудование систем вентиляции и кондиционирования на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. После этого похищенное реализовывали через сайт "Авито", причинив учреждению культуры ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Отмечается, что часть похищенного, на сумму в 25 миллионов рублей, возвращено законному владельцу."Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до четырех лет и одного месяца в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.

https://ria.ru/20210721/krazha-1742159345.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/taksist-1741917594.html

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россия, тула, тульская область, происшествия