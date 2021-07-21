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Эксперт: делать точные прогнозы о более опасном штамме COVID-19 нельзя
Эксперт: делать точные прогнозы о более опасном штамме COVID-19 нельзя - РИА Новости, 21.07.2021
Эксперт: делать точные прогнозы о более опасном штамме COVID-19 нельзя
Сейчас нельзя сделать точные прогнозы о появлении более опасного штамма коронавируса, изменения, происходящие с вирусом случайны и могут привести к тому, что он РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:58
2021-07-21T11:58
2021-07-21T11:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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воз
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сейчас нельзя сделать точные прогнозы о появлении более опасного штамма коронавируса, изменения, происходящие с вирусом случайны и могут привести к тому, что он начнет "вживаться" с людьми, рассказал РИА Новости молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что в мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант.При этом большая смертельность, опасность для человека не всегда являются для вируса хорошей стратегией, отметил эксперт. Он также рассказал, что в начале пандемии общепринятой была точка зрения о том, что вирус, когда распространяется в популяции человека, начинает приспосабливаться, лучше заражает, но вызывает меньше симптомов, чтобы увеличить свою популяцию."Вот на коронавирусе это не подтвердилось... Вот это заявление ВОЗ не очень понятно, потому что мы не можем вообще делать здесь никаких прогнозов. Либо у него уже есть какая-то информация о новом штамме и свойства этого штамма описаны, что вряд ли... либо это просто заявление голословное", - уточнил он.По словам Харитонова, вирус может начать уживаться с человеком, тогда станет легче, а может будет проявлять только большую заразность, но сейчас определить это точно нельзя.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, открытия - риа наука, мгу имени м. в. ломоносова, воз
Эксперт: делать точные прогнозы о более опасном штамме COVID-19 нельзя
Биолог Харитонов: делать точные прогнозы о более опасном штамме COVID-19 нельзя, мутации случайны
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Сейчас нельзя сделать точные прогнозы о появлении более опасного штамма коронавируса
, изменения, происходящие с вирусом случайны и могут привести к тому, что он начнет "вживаться" с людьми, рассказал РИА Новости молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что в мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант.
"В том-то и дело, что мы предполагать здесь, на самом деле, ничего не можем, потому что направление мутации вируса в общем случайное, то есть, с вирусом постоянно происходят разные изменения внутри людей, которых он заразил. Когда он размножается, при копировании возникают ошибки, эти ошибки случайные, они не направленные", - сказал Харитонов.
При этом большая смертельность, опасность для человека не всегда являются для вируса хорошей стратегией, отметил эксперт. Он также рассказал, что в начале пандемии общепринятой была точка зрения о том, что вирус, когда распространяется в популяции человека, начинает приспосабливаться, лучше заражает, но вызывает меньше симптомов, чтобы увеличить свою популяцию.
"Вот на коронавирусе это не подтвердилось... Вот это заявление ВОЗ
не очень понятно, потому что мы не можем вообще делать здесь никаких прогнозов. Либо у него уже есть какая-то информация о новом штамме и свойства этого штамма описаны, что вряд ли... либо это просто заявление голословное", - уточнил он.
По словам Харитонова, вирус может начать уживаться с человеком, тогда станет легче, а может будет проявлять только большую заразность, но сейчас определить это точно нельзя.