https://ria.ru/20210721/mutatsii-1742177559.html

Эксперт: делать точные прогнозы о более опасном штамме COVID-19 нельзя

Эксперт: делать точные прогнозы о более опасном штамме COVID-19 нельзя - РИА Новости, 21.07.2021

Эксперт: делать точные прогнозы о более опасном штамме COVID-19 нельзя

Сейчас нельзя сделать точные прогнозы о появлении более опасного штамма коронавируса, изменения, происходящие с вирусом случайны и могут привести к тому, что он РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:58

2021-07-21T11:58

2021-07-21T11:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

открытия - риа наука

мгу имени м. в. ломоносова

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589388898_0:0:3278:1844_1920x0_80_0_0_04e28bbefa6e566679964af68a6b32b9.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сейчас нельзя сделать точные прогнозы о появлении более опасного штамма коронавируса, изменения, происходящие с вирусом случайны и могут привести к тому, что он начнет "вживаться" с людьми, рассказал РИА Новости молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что в мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант.При этом большая смертельность, опасность для человека не всегда являются для вируса хорошей стратегией, отметил эксперт. Он также рассказал, что в начале пандемии общепринятой была точка зрения о том, что вирус, когда распространяется в популяции человека, начинает приспосабливаться, лучше заражает, но вызывает меньше симптомов, чтобы увеличить свою популяцию."Вот на коронавирусе это не подтвердилось... Вот это заявление ВОЗ не очень понятно, потому что мы не можем вообще делать здесь никаких прогнозов. Либо у него уже есть какая-то информация о новом штамме и свойства этого штамма описаны, что вряд ли... либо это просто заявление голословное", - уточнил он.По словам Харитонова, вирус может начать уживаться с человеком, тогда станет легче, а может будет проявлять только большую заразность, но сейчас определить это точно нельзя.

https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, открытия - риа наука, мгу имени м. в. ломоносова, воз