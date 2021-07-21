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В ОП предложили ужесточить требования к интернет-рекламе
В ОП предложили ужесточить требования к интернет-рекламе - РИА Новости, 21.07.2021
В ОП предложили ужесточить требования к интернет-рекламе
Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предлагает ужесточить требования к интернет-рекламе, чтобы защитить пользователей от мошенников. РИА Новости, 21.07.2021
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общественная палата рф
технологии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предлагает ужесточить требования к интернет-рекламе, чтобы защитить пользователей от мошенников."Мошенники часто пользуются доверчивостью интернет-пользователей, которые верят сомнительной рекламе в сети. Чтобы получить данные банковской карты с целью последующего снятия в ход идут любые уловки. Например, на таких площадках, как YouTube и Instagram, появляются рекламные ролики о денежных переводах небольших сумм со значительным кэшбэком. Чтобы воспользоваться услугой, мошенники просят перейти по ссылке и заполнить форму с данными банковской карты, в том числе с трехзначным кодом проверки ее подлинности", - рассказал Нифантьев РИА Новости.После этого, как отметил общественник, вся информация попадает в руки злоумышленников, а человек, клюнувший на эту уловку, остается один на один со своей проблемой."При этом по телевизору мы можем увидеть рекламу только тех финансовых организаций, которые могут подтвердить свой статус банковской лицензией. Предлагаю применить к интернет-рекламе финансовых услуг те же требования, что и к ТВ-рекламе. Это позволит поставить жесткий фильтр против злоумышленников", - добавил Нифантьев.
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реклама, общественная палата рф, технологии, общество
21:00 21.07.2021
 
В ОП предложили ужесточить требования к интернет-рекламе

В Общественной палате предложили ужесточить требования к интернет-рекламе для борьбы с мошенниками

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предлагает ужесточить требования к интернет-рекламе, чтобы защитить пользователей от мошенников.
"Мошенники часто пользуются доверчивостью интернет-пользователей, которые верят сомнительной рекламе в сети. Чтобы получить данные банковской карты с целью последующего снятия в ход идут любые уловки. Например, на таких площадках, как YouTube и Instagram, появляются рекламные ролики о денежных переводах небольших сумм со значительным кэшбэком. Чтобы воспользоваться услугой, мошенники просят перейти по ссылке и заполнить форму с данными банковской карты, в том числе с трехзначным кодом проверки ее подлинности", - рассказал Нифантьев РИА Новости.
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После этого, как отметил общественник, вся информация попадает в руки злоумышленников, а человек, клюнувший на эту уловку, остается один на один со своей проблемой.
"При этом по телевизору мы можем увидеть рекламу только тех финансовых организаций, которые могут подтвердить свой статус банковской лицензией. Предлагаю применить к интернет-рекламе финансовых услуг те же требования, что и к ТВ-рекламе. Это позволит поставить жесткий фильтр против злоумышленников", - добавил Нифантьев.
 
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