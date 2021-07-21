https://ria.ru/20210721/molchanie-1742144476.html

СМИ: США попросили Украину помолчать в вопросе "Северного потока — 2"

СМИ: США попросили Украину помолчать в вопросе "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

СМИ: США попросили Украину помолчать в вопросе "Северного потока — 2"

Администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T07:59

2021-07-21T07:59

2021-07-21T10:22

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

джо байден

германия

сша

киев

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США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу "Северного потока — 2", сообщает Politico со ссылкой на источники.По данным издания, американские чиновники предупредили Киев, что публичная критика соглашения ФРГ и Соединенных Штатов по российскому газопроводу может навредить отношениям США и Украины. Также представители Белого дома призвали украинские власти не обсуждать потенциальные планы Берлина и Вашингтона с американским конгрессом, пишет газета.Высокопоставленный собеседник издания из администрации Байдена оспорил эти данные, отметив, что ситуация на самом деле более сложная, но отказался поделиться подробностями переговоров американских чиновников с их украинскими коллегами.Накануне СМИ сообщили о достижении договоренности между Соединенными Штатами и Германией о проекте газопровода. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что официально объявить это могут уже в среду."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза. Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.

https://ria.ru/20210721/sdelka-1742123293.html

https://ria.ru/20210720/gosdep-1742113645.html

https://ria.ru/20210720/gaz-1742090147.html

россия

балтийское море

германия

сша

киев

украина

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