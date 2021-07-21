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СМИ: США попросили Украину помолчать в вопросе "Северного потока — 2"
СМИ: США попросили Украину помолчать в вопросе "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
СМИ: США попросили Украину помолчать в вопросе "Северного потока — 2"
Администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T07:59
2021-07-21T10:22
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
джо байден
германия
сша
киев
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США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу "Северного потока — 2", сообщает Politico со ссылкой на источники.По данным издания, американские чиновники предупредили Киев, что публичная критика соглашения ФРГ и Соединенных Штатов по российскому газопроводу может навредить отношениям США и Украины. Также представители Белого дома призвали украинские власти не обсуждать потенциальные планы Берлина и Вашингтона с американским конгрессом, пишет газета.Высокопоставленный собеседник издания из администрации Байдена оспорил эти данные, отметив, что ситуация на самом деле более сложная, но отказался поделиться подробностями переговоров американских чиновников с их украинскими коллегами.Накануне СМИ сообщили о достижении договоренности между Соединенными Штатами и Германией о проекте газопровода. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что официально объявить это могут уже в среду."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза. Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.
https://ria.ru/20210721/sdelka-1742123293.html
https://ria.ru/20210720/gosdep-1742113645.html
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россия
балтийское море
германия
сша
киев
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, джо байден, германия, сша, киев, украина, в мире
07:59 21.07.2021 (обновлено: 10:22 21.07.2021)
 
СМИ: США попросили Украину помолчать в вопросе "Северного потока — 2"

Politico: США попросили Украину не критиковать сделку по "Северному потоку — 2"

© Фото : TurkStreamТрубы для строительства "Турецкого потока"
Трубы для строительства Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : TurkStream
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу "Северного потока — 2", сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, американские чиновники предупредили Киев, что публичная критика соглашения ФРГ и Соединенных Штатов по российскому газопроводу может навредить отношениям США и Украины. Также представители Белого дома призвали украинские власти не обсуждать потенциальные планы Берлина и Вашингтона с американским конгрессом, пишет газета.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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В США заявили о катастрофе из-за сделки по "Северному потоку — 2"
Высокопоставленный собеседник издания из администрации Байдена оспорил эти данные, отметив, что ситуация на самом деле более сложная, но отказался поделиться подробностями переговоров американских чиновников с их украинскими коллегами.
Накануне СМИ сообщили о достижении договоренности между Соединенными Штатами и Германией о проекте газопровода. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что официально объявить это могут уже в среду.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 22:05
В Госдепе заявили о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 18:38
СМИ узнали детали соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзДжо БайденГерманияСШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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