Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210721/modul-1742269104.html
Рогозин объяснил задержку с передачей данных о запуске модуля "Наука"
Рогозин объяснил задержку с передачей данных о запуске модуля "Наука" - РИА Новости, 21.07.2021
Рогозин объяснил задержку с передачей данных о запуске модуля "Наука"
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении модуля "Наука" от ракеты тем, что временно не принималась информация при... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:44
2021-07-21T18:48
наука
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
байконур (город)
барнаул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742266092_334:53:3561:1868_1920x0_80_0_0_8144c8c1e45b103e8928ee01b87c90f0.jpg
БАЙКОНУР (Казахстан), 21 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении модуля "Наука" от ракеты тем, что временно не принималась информация при пролете над Барнаулом.Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запущен в среду к МКС с космодрома Байконур на ракете "Протон-М" и успешно выведен на околоземную орбиту."Немножко пришлось поволноваться, потому что на Барнаульской станции временно пропала телеметрия", - сказал Рогозин журналистам на космодроме.Однако при полете над другими наземными пунктами приема информации был подтвержден факт отделения от ракеты и выход на орбиту, добавил он.
https://ria.ru/20210721/nauka-1742237945.html
байконур (город)
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742266092_690:0:3419:2047_1920x0_80_0_0_fa528369836c9d1910fa20e2ee0732d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город), барнаул
18:44 21.07.2021 (обновлено: 18:48 21.07.2021)
 
Рогозин объяснил задержку с передачей данных о запуске модуля "Наука"

Глава "Роскосмоса" Рогозин: при полете модуля "Наука" над Барнаулом временно пропала телеметрия

© РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука" с космодрома Байконур. Кадр трансляции
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
© Роскосмос
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР (Казахстан), 21 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении модуля "Наука" от ракеты тем, что временно не принималась информация при пролете над Барнаулом.
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запущен в среду к МКС с космодрома Байконур на ракете "Протон-М" и успешно выведен на околоземную орбиту.
"Немножко пришлось поволноваться, потому что на Барнаульской станции временно пропала телеметрия", - сказал Рогозин журналистам на космодроме.
Однако при полете над другими наземными пунктами приема информации был подтвержден факт отделения от ракеты и выход на орбиту, добавил он.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
Вчера, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
 
НаукаПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинБайконур (город)Барнаул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
03:32Глава "Нафтогаза" усомнился в транзите российского газа после 2024 года
Лента новостейМолния