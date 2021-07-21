https://ria.ru/20210721/modul-1742269104.html
Рогозин объяснил задержку с передачей данных о запуске модуля "Наука"
Рогозин объяснил задержку с передачей данных о запуске модуля "Наука" - РИА Новости, 21.07.2021
Рогозин объяснил задержку с передачей данных о запуске модуля "Наука"
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении модуля "Наука" от ракеты тем, что временно не принималась информация при... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:44
2021-07-21T18:44
2021-07-21T18:48
наука
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
байконур (город)
барнаул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742266092_334:53:3561:1868_1920x0_80_0_0_8144c8c1e45b103e8928ee01b87c90f0.jpg
БАЙКОНУР (Казахстан), 21 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении модуля "Наука" от ракеты тем, что временно не принималась информация при пролете над Барнаулом.Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запущен в среду к МКС с космодрома Байконур на ракете "Протон-М" и успешно выведен на околоземную орбиту."Немножко пришлось поволноваться, потому что на Барнаульской станции временно пропала телеметрия", - сказал Рогозин журналистам на космодроме.Однако при полете над другими наземными пунктами приема информации был подтвержден факт отделения от ракеты и выход на орбиту, добавил он.
https://ria.ru/20210721/nauka-1742237945.html
байконур (город)
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742266092_690:0:3419:2047_1920x0_80_0_0_fa528369836c9d1910fa20e2ee0732d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город), барнаул
18:44 21.07.2021 (обновлено: 18:48 21.07.2021)
Рогозин объяснил задержку с передачей данных о запуске модуля "Наука"
Глава "Роскосмоса" Рогозин: при полете модуля "Наука" над Барнаулом временно пропала телеметрия