https://ria.ru/20210721/modul-1742269104.html

Рогозин объяснил задержку с передачей данных о запуске модуля "Наука"

Рогозин объяснил задержку с передачей данных о запуске модуля "Наука" - РИА Новости, 21.07.2021

Рогозин объяснил задержку с передачей данных о запуске модуля "Наука"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении модуля "Наука" от ракеты тем, что временно не принималась информация при... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:44

2021-07-21T18:44

2021-07-21T18:48

наука

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

байконур (город)

барнаул

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БАЙКОНУР (Казахстан), 21 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил задержку с информированием об отделении модуля "Наука" от ракеты тем, что временно не принималась информация при пролете над Барнаулом.Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запущен в среду к МКС с космодрома Байконур на ракете "Протон-М" и успешно выведен на околоземную орбиту."Немножко пришлось поволноваться, потому что на Барнаульской станции временно пропала телеметрия", - сказал Рогозин журналистам на космодроме.Однако при полете над другими наземными пунктами приема информации был подтвержден факт отделения от ракеты и выход на орбиту, добавил он.

https://ria.ru/20210721/nauka-1742237945.html

байконур (город)

барнаул

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протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город), барнаул