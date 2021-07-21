https://ria.ru/20210721/modul-1742164998.html

Госкомиссия одобрила запуск к МКС российского модуля "Наука"

Госкомиссия одобрила запуск к МКС российского модуля "Наука" - РИА Новости, 21.07.2021

Госкомиссия одобрила запуск к МКС российского модуля "Наука"

Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о допуске ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:44

2021-07-21T10:44

2021-07-21T10:50

павел власов

протон-м

тихий океан

карагандинская область

центр подготовки космонавтов

дмитрий рогозин

казахстан

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о допуске ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" к заправке топливом и последующему пуску, сообщил "Роскосмос".Предыдущий российский модуль к МКС был запущен в 2010 году, то был малый исследовательский модуль "Рассвет". "Наука" станет самым тяжелым российским модулем станции, следует из данных на сайте "Роскосмоса". На МКС тяжелее только японский модуль "Кибо", да и то за счёт того, что собран из двух частей."По итогам состоявшегося заседания Госкомиссии принято решение о допуске ракеты космического назначения "Протон-М"/"Наука" к операциям по заправке топливными компонентами и пуску", - говорится на сайте "Роскосмоса".Пуск запланирован сегодня в 17.58 по московскому времени. Трансляция предпусковых работ и запуска модуля будут вестись на сайте госкорпорации.СозданиеСейчас в состав российского сегмента МКС входят пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан за средства НАСА и принадлежит им, запущен в 1998 году, стал первым модулем МКС), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010)."Наука" является практически полной копией первого модуля МКС – "Зари". Ее начали строить в 1995 году как наземный дублер этого модуля. В 2004 году было принято решение расширить российский сегмент, а чтобы сэкономить – решили переоборудовать в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели и на протяжении многих лет старт откладывали.В 2013 году, когда модуль практически подготовили к отправке на космодром, при проверке топливной системы были обнаружены посторонние частицы. Это грозило большими проблемами, поскольку после выведения на орбиту модуль должен был добраться к МКС на своих двигателях. В случае засора двигатели могли заглохнуть, и на околоземной орбите остался бы неуправляемый 20-тонный объект. Однако если бы модуль своим ходом добрался до станции, посторонние частицы могли вывести из строя МКС, поскольку "Наука" должна была подсоединяться к топливной системе российского сегмента.Модуль вернули на доработку. С тех пор "Наука" дорабатывалась на предприятии-изготовителе в Центре Хруничева. Чтобы избавиться от засора в трубопроводе, его многократно промывали, а баки модуля предлагали заменить новыми. В рамках доработки модуля его трубопроводы заменили на новые, провели максимальную очистку баков, а также добавили внешнюю платформу для размещения снаружи научной аппаратуры. После модернизации Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" получил новое название – МЛМ-У, где "У" - усовершенствованный. В 2020 году модуль был отправлен на Байконур, где прошел все предстартовые испытания.ПолетСогласно плану запуска, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, полет ракеты "Протон-М" после отрыва от стартового стола и до выведения модуля на орбиту будет продолжиться 9,5 минут. Через 123 секунды после старта отделится первая ступень, обломки которой упадут в Карагандинской области Казахстана. На 331-й секунде отделится вторая ступень, а затем головной обтекатель, под которым на этапе полета в атмосфере скрывается модуль "Наука". Падение второй ступени и створок головного обтекателя ожидается на Алтае, в Хакасии и Туве. На 580-й секунде третья ступень выведет "Науку" на эллиптическую орбиту, после чего включатся системы модуля и раскроются его солнечные батареи.На пути к МКС станция выдаст с помощью своих двигателей четыре импульса, следует из графика, опубликованного на сайте "Роскосмоса". Возможность летать своим ходом берет начало из прошлого – конструктивно "предками" "Науки" были транспортные корабли снабжения, разработанные в 1970-е годы для грузового обеспечения советских орбитальных станций. Полет продлится восемь дней.К этому сроку МКС подготовят к прибытию нового модуля. Сейчас необходимый стыковочный узел занимает "Пирс". С момента прихода на МКС 20 лет назад этот отсек использовался в качестве дополнительного причала пилотируемых и грузовых кораблей серии "Союз" и "Прогресс", а также шлюза для выходов космонавтов в открытый космос.В пятницу, 23 июля, в 16.17 мск "Пирс" будет отстыкован с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16" и в тот же день затоплен в Тихом океане на так называемом "кладбище космических кораблей", где в связи с низкой интенсивностью судоходства затапливают сводимые с орбиты корабли и станции. "Прогресс МС-16" получил негласное название "Герасим" в честь героя произведения Ивана Тургенева "Муму"."Пирс" станет первым модулем МКС, который будет отстыкован и затоплен в океане.К освобожденному порту 29 июля в 16.26 пристыкуется "Наука". Стыковка планируется в автоматическом режиме, однако может осуществляться российскими космонавтами с МКС при помощи джойстика.ИнтеграцияИнтеграция модуля в состав станции будет проводиться, как указывается на сайте госкорпорации, в течение года. Как рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов, для этого космонавтам потребуется совершить десять выходов в открытый космос.Космонавтам во время выходов и с помощью манипуляторов предстоит протянуть различные кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов.С прибытием "Науки" на российском сегменте вырастет комфорт космонавтов. В модуле предусмотрена каюта, которая станет третьей на российском сегменте. Пока же, если на орбите трое российских космонавтов, одному из них приходится ночевать у американских коллег.В модуле также установлен второй санузел – в дополнение к имеющемуся в "Звезде".Как рассказывал в 2019 году Власов, научная отдача от российского сегмента МКС резко вырастет после пристыковки к нему модуля "Наука". О низкой научной отдаче российского сегмента МКС говорилось еще в 2015 году. Тогда экспертный совет военно-промышленной комиссии объяснял это тем, что основная масса исследований была уже выполнена на станциях "Салют" и "Мир", введение в строй новых модулей российского сегмента МКС задерживалось.На сайте госкорпорации приведен перечень из 13 возможных экспериментов, планируемых к проведению внутри МЛМ-У. Модуль оснащен 16 рабочими местами для проведения экспериментов снаружи и 14 - внутри.Помимо того, модель будет оснащен европейской рукой-манипулятором ERA, которая должна помогать космонавтам во время работы на внешней поверхности станции.А 24 ноября планируется запустить узловой модуль "Причал", который станет последним отсеком российского сегмента МКС. Ранее последним предполагалось сделать Научно-энергетический модуль. Весной было принято решение использовать его как основу для создания новой российской орбитальной станции. Однако на днях глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в конце июля будут определены планы по созданию новой станции, а значит, и то, куда полетит Научно-энергетический модуль - к МКС или на новую высокоэллиптическую орбиту.

https://ria.ru/20210714/kosmos-1741199607.html

https://ria.ru/20210712/perets-1741006860.html

https://ria.ru/20210720/polety-1742097967.html

https://ria.ru/20210708/musor-1740477359.html

https://ria.ru/20210711/rogozin-1740845209.html

https://ria.ru/20210711/brenson-1740840669.html

тихий океан

карагандинская область

казахстан

байконур (город)

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павел власов, протон-м, тихий океан, карагандинская область, центр подготовки космонавтов, дмитрий рогозин, казахстан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)